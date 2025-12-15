Los pueblos de las montañas de Puerto Rico: tradición, naturaleza y autenticidad

En la impresionante región Central de Puerto Rico y sus alrededores, entre montañas, hay un puñado de pequeños pueblos por descubrir. Esta área cuenta con atractivos como una naturaleza majestuosa, paradisíacas haciendas cafetaleras, restos arqueológicos de los primeros pobladores de la Isla y una deliciosa gastronomía. Y todo ello, trufado de experiencias que atraparán a los viajeros que buscan alejarse de las áreas más visitadas.

En Jayuya, un tranquilo municipio enclavado en lo alto de la cordillera, se puede conocer de primera mano la fascinante historia de Puerto Rico. Además del atractivo de sus espectaculares vistas, se encuentran joyas indígenas como La Piedra Escrita. Tallada con 52 petroglifos que datan del año 600 d. C., esta piedra ha permanecido en este lugar desde que los taínos habitaban la Isla. Asimismo, el municipio de Jayuya alberga el punto más alto de Puerto Rico, el Cerro de Punta, al cual se puede acceder a pie o en vehículo, a lo que hay que sumar la tirolina más elevada del territorio.

Tras disfrutar de estas experiencias, es posible reponer energías en los destacados establecimientos gastronómicos que se distribuyen por las montañas centrales. Cayey constituye un punto de partida ideal, con el famoso barrio de Guavate, donde en una sinuosa carretera flanqueada por pequeños restaurantes se sirve el delicioso lechón asado, preparado en espeto y acompañado de plátanos fritos o arroz con gandules. Esta conocida “Ruta del lechón” ofrece una experiencia gastronómica de primer nivel, absolutamente local.

Poblada por extensas fincas cafetaleras, la región Central es también el corazón de la rica tradición cafetera de Puerto Rico. Dos de las haciendas más destacadas para los visitantes son la Hacienda Tres Ángeles, en Adjuntas, reconocida internacionalmente por sus excepcionales granos, y la Hacienda Muñoz, en San Lorenzo, que ofrece visitas guiadas inmersivas y una tienda donde los aficionados al café pueden adquirir un recuerdo de la experiencia.

Por otro lado, en el municipio de Utuado, la zona más montañosa de Puerto Rico, se puede vivir una experiencia única y conocer a fondo la cultura indígena de la Isla en el Parque Ceremonial Indígena de Caguana. Se trata del yacimiento arqueológico taíno más importante del Caribe y en este parque es posible contemplar antiguos monolitos de piedra y cautivadores petroglifos, todos creados por los primeros pobladores de la Isla boricua. Posteriormente, las impresionantes cuevas, ríos y arroyos de Utuado, con el Cañón Blanco, ofrecen numerosas oportunidades para actividades al aire libre, como senderismo, exploración de cuevas o saltos a cascadas.

Para una estancia óptima en Utuado, se recomienda la antigua plantación de café conocida como Casa Grande Mountain Retreat. Situada en un impresionante valle con vegetación tropical, esta propiedad cuenta con vistas panorámicas y está rodeada de espectaculares cascadas y ríos. Tras descansar en una de sus 20 habitaciones, distribuidas en la ladera de la montaña, se pueden recorrer los senderos que bordean el refugio, que presentan hermosos paisajes y rincones acogedores en el bosque.