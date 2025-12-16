ONErpm cierra 2025 como la discográfica de nueva generación de más impacto en Latinoamérica

martes 16 de diciembre de 2025 , 08:00h

ONErpm, ampliamente reconocida como el gigante silencioso de la industria musical, cierra 2025 consolidándose como la compañía discográfica de nueva generación con mayor impacto en Latinoamérica. La organización registró un crecimiento interanual del 19%, ratificando su posición como uno de los actores más influyentes del negocio musical en la región.

Con presencia en 30 países, 43 ciudades y más de 15 años de trayectoria, ONErpm se ha convertido en un socio estratégico para artistas y creadores a través de un modelo innovador diseñado para impulsar, apalancar y empoderar carreras artísticas. Este enfoque se refleja en sus resultados: durante 2025, la compañía reportó un crecimiento del 33% en streams totales en Ibero Latam, demostrando su impacto directo en el desarrollo y expansión de talentos emergentes y consolidados.

Emmanuel Zunz, CEO global, fundó la compañía junto a un equipo de 50 personas con la visión de apoyar a artistas emergentes y llevar música creada en territorios históricamente vulnerados hacia nuevos mercados, especialmente Estados Unidos.

“Me di cuenta de que, para tener éxito en la industria musical, tenía que invertir en tecnología, porque hacia allá se dirigía todo. Lo que empezó como una plataforma de distribución evolucionó en una discográfica moderna en toda su extensión. Hoy no pensamos en ONErpm como una empresa de distribución; somos una compañía musical de nueva generación”, afirma Zunz.



Lo que comenzó como un servicio de distribución se transformó en una plataforma integral de innovación, dedicada a simplificar la vida de los artistas con herramientas tecnológicas de última generación, incluyendo soluciones avanzadas para la gestión de regalías con mapeo inteligente en todas las plataformas donde la música genera ingresos.

ONErpm también se consolidó como la primera empresa musical en ofrecer transparencia total y en tiempo real sobre campañas de marketing digital, mediante paneles dinámicos que permiten a los artistas monitorear resultados de manera inmediata.

A diferencia de los modelos tradicionales, la compañía permite que los artistas conserven el 100% de los derechos de su obra, reciban hasta el 85% de regalías y elijan el nivel de servicio que desean contratar, con comisiones proporcionales a su performance.

El éxito del modelo radica en ofrecer servicios de alto valor, más accesibles que los de los sellos tradicionales, respaldados por tecnología de punta para análisis de datos y audiencias; combinando visión global, entendimiento local, acompañamiento personalizado y una política de transparencia absoluta.

Actualmente, más de 500 colaboradores contribuyen a llevar música a todos los rincones del mundo, logrando un crecimiento acelerado en artistas como Heredero (Colombia), con más del 800% de aumento en audiencia mensual desde su firma en 2024, o EasyKid (Chile), con un incremento del 500% entre 2024 y 2025.

En cuanto a performance por género, ONErpm experimentó un avance significativo en todas sus unidades de negocio. El Hip Hop lideró en 2025 con el 16% de los streams regionales, seguido por reggaetón, trap, regional mexicano y cumbia. El reggaetón mantuvo un crecimiento sostenido del 13% frente a 2024, en línea con su expansión global.

Alianzas estratégicas y fortalecimiento de catálogo

Una de las claves del crecimiento de ONErpm en 2025 fue la expansión de su estrategia enfocada en consumo de catálogo. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la alianza con el histórico sello independiente Orfeón, con un repertorio de más de 150.000 grabaciones de artistas icónicos como Pedro Infante y Celia Cruz, lo que impulsó un crecimiento del 43% en México respecto a 2024.



De la mano de alianzas estratégicas con compañías globales, artistas de ONErpm alcanzaron hitos históricos que aceleraron su camino a la internacionalización. Ejemplos de ello son Alejo (Puerto Rico) y EasyKid (Chile), seleccionados por Rolling Stone en Español como parte de El Futuro de la Música 2025; así como Chimbala (República Dominicana), quien logró una inclusión destacada en el videojuego Fortnite (Epic Games).

En Miami, el fenómeno del reparto y el cubaton —impulsado por ONErpm y liderado por artistas como Melanie Santiler, Dany Ome y Kevincito— fue destacado por Rolling Stone y alcanzó los primeros lugares en las principales plataformas en US Latin.

Asimismo, Luis Enrique, tras firmar con ONErpm en 2025, ganó el Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Roots por Aguacero, mientras su clásico Yo No Sé Mañana fue reconocido por Rolling Stone como una de las 100 Grandes Canciones en Español del Siglo XXI.



En 2025, la compañía no sólo fortaleció su estructura y catálogo, sino también el desarrollo integral de sus artistas y su alcance global. Con una comprensión profunda del mercado y una apuesta constante por la innovación, ONErpm está preparada para liderar la próxima década de la industria musical, impulsando a artistas independientes hacia nuevas oportunidades, audiencias y escenarios mundiales.