De Dulces Galicia a Dulces El Toro: 175 años de historia os contemplan

HISTORIA DE DULCES EL TORO

La reconocida marca de la empresa familiar Dulces Galicia se funda en 1850 cuando Fermín Galicia abre la Confitería Galicia en Tordesillas (Valladolid). Desde entonces, seis generaciones de confiteros, de forma ininterrumpida, han atesorado las centenarias recetas transmitidas de padres a hijos a través de las recetas de la confitería, y las han custodiado protegiendo su sabor y carácter artesano y tradicional.

La historia de la familia Galicia continúa en la actualidad con la incorporación de la sexta generación, Álvaro y Diego Galicia, impulsores de la digitalización e innovación tecnológica de la empresa. Actualmente están al frente de la empresa sus padres, Ana Pascual y Carlos Galicia.

Su producto estrella es el polvorón El Toro, con marca registrada desde 1954 por Amador Galicia, el abuelo de la actual generación al frente de la confitería. Un producto que, con su sabor, la suavidad de su textura y el boca a boca, ha llevado a la marca familiar a ganar una gran popularidad en buena parte del mercado nacional.

Elaboran todos sus productos a partir de una selección de los mejores ingredientes y con procedimientos tradicionales, siempre con el máximo respeto por las recetas que llevan cautivando a sus clientes desde su infancia.

La incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, la ampliación de las instalaciones y el desarrollo de los procesos de envasado, les ha permitido ampliar su capacidad de producción para poder atender a todos aquellos que disfrutan y demandan sus dulces. Además, estas nuevas tecnologías les han permitido ir incorporando nuevas especialidades.

Dulces Galicia cuenta con dos puntos de producción, dos zonas de almacén, dos tiendas de venta física y una tienda online. Por un lado, Pastelería Galicia, situada junto a la Plaza Mayor de Tordesillas, está conectada con un amplio obrador en el que los artesanos elaboran diariamente pastelería de primer nivel. Además, es el punto de venta oficial de los productos El Toro. Asimismo, En 2025 han abierto una tienda en Valladolid y tienen intención de abrir otra en Madrid. A ello se suman las modernas instalaciones de producción inauguradas en 2019.

COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

Dulces Galicia está involucrada en el desarrollo tecnológico de los procesos productivos, con la introducción de maquinaria innovadora que mejora los tiempos de producción e higiene de sus productos. Esto los ha llevado a ser pioneros en España en el uso de técnicas en el proceso de elaboración de polvorones, además de permitir el desarrollo ágil de novedades para sus clientes. Ejemplos de esta filosofía es la inversión en tecnología de envasado y de producción para mejorar la calidad de sus productos y la productividad en los procesos, así como la instalación de 41 placas fotovoltaicas. Todo ello les ha permitido conseguir en 2023 el certificado de calidad alimentario IFS Food, con una alta implicación en los procesos de calidad y control alimentario.

Su compromiso va más allá de la calidad y la innovación, también se preocupan por la comunidad en la que se encuentran. Dulces Galicia es una empresa ubicada en Tordesillas, población vallisoletana que cuenta con menos de 10.000 habitantes, y que, por lo tanto, el crecimiento de la empresa va ligado a la creación de empleo y el aumento de riqueza en el ámbito rural.

OBJETIVOS Y FUTURO

Su principal objetivo es seguir llevando el sabor de la tradición y el buen hacer conﬁtero a miles de hogares en toda España y fuera de nuestras fronteras, endulzando así sus momentos de celebración. Trabajan cada día para seguir posicionando sus dulces como referente de calidad, demostrando que innovación y tradición no están reñidas. Además, el amor que tienen a su oficio y la aspiración por resguardar el legado familiar los anima a seguir ampliando su cartera de especialidades.

PRODUCTOS ESTRELLA

POLVORONES EL TORO: es uno de los productos más reconocidos y prestigiosos de su pastelería. Fruto de una tradición familiar de más de 150 años, se caracterizan por el sabor exquisito y la suave textura que cautiva a los paladares más exigentes. Para muchos, el mejor polvorón del mundo.

POLVORONES DE ALMENDRA EL TORO: el surtido perfecto para los clientes que mejor conocen Dulces El Toro® y que no quieren elegir entre su polvorón tradicional y el nuevo Polvorón de Almendra. Se trata de un delicioso mantecado con trocitos de almendra marcona nacional de primera calidad. La delicada textura característica de los polvorones El Toro, con el toque crujiente y el sabor de la mejor almendra.

POLVORONES DE AOVE: se trata del último lanzamiento. Aquí se sustituye la manteca de cerdo por AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) de primera calidad. Este producto ha sido galardonado en su lanzamiento con el ‘Superior Taste Award 2025’ del ‘International Taste Institute’ de Bruselas (Bélgica).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Premio Nacional “FECOES 2017” 9º edición, que reconoce la labor empresarial en el mundo de la artesanía culinaria. FECOES, Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas, concedió el premio en su categoría a ‘Mejor pastelería artesana tradicional de España’ a la empresa Dulces Galicia de Tordesillas. El galardón entregado el día 27 de mayo de 2017 con motivo de la celebración en Castellón del XII Encuentro Nacional de Cofradías Gastronómicas.

- Premio ‘EMPRESARIO DEL AÑO’ 2016, Sector agroalimentario (33º Certamen, Facultad de Comercio – Universidad de Valladolid).

- SELLO DE CALIDAD INTERNACIONAL ‘Monde Selection’, medalla de bronce a Toritos de Chocolate®. Cata de Chefs y profesionales en Bruselas, Bélgica (2018).

- Premio Internacional de Empresas, INTERMASTER. (Madrid, 1995). Imagen, prestigio y expansión.

- Premio a la Contribución al Desarrollo Local de Tordesillas 2022, impulsado por la Asociación de Empresarios y Profesionales y Centro de Iniciativas de Tordesillas 8º Edición.

- Premio de Innovación – Promoción Darwin 2022, entregado por la Escuela de Negocios, Cámara de Comercio de Valladolid, (septiembre de 2022 en Valladolid).

- Premio a Mejor Comercio Tradicional de Castilla y León 2022. XV edición de los premios de comercio tradicional de la Comunidad de Castilla y León. Gobierno de Castilla y León.

- Empresa adherida a: Tierra de Sabor, Empresa familiar de Castilla y León, Alimentos de Valladolid, Ruta del vino de Rueda, Fecosva (Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia), Asociación de Empresarios de Tordesillas y Asociación de Comercio de Tordesillas.

- SELLO DE CALIDAD INTERNACIONAL AL SABOR ‘International Taste Quality Institute, ITQi’, medalla a Polvorones El Toro® AOVE – Pago de Valdecuevas por su sabor. Cata de Chefs y profesionales en Bruselas, Bélgica (enero 2025).

- Mejor directivo Comercial y Marketing de Castilla y León 2025 a Álvaro Galicia. Premios XII al mejor Directivo de Castilla y León Económica, categoría ‘Mejor director comercial y marketing’.