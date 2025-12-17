Hoteles boutique que revelan la Malta más auténtica

miércoles 17 de diciembre de 2025 , 09:30h

Desde la tranquilidad de Rabat hasta las vistas panorámicas sobre el Gran Puerto y la Ciudad del Silencio, estas propiedades se convierten en el punto de partida ideal para explorar Malta de manera diferente, con estilo y autenticidad.

Elegir bien dónde hospedarse es clave para garantizar descanso y conectar con la esencia del destino. Y en Malta esto se logra especialmente en sus hoteles boutique, muchos situados en edificios históricos y palazzos de la época de la Orden de San Juan. Con pocas habitaciones, trato personalizado y decoraciones cuidadas, permiten disfrutar del confort cerca de los principales puntos de interés y sumergirse en la historia de la isla.

Tranquilidad y encanto en el corazón de Rabat

Ubicado en pleno centro de Rabat, a pocos pasos de la antigua ciudad amurallada de Mdina, el Adelphi Boutique Hotel ocupa un edificio histórico cuidadosamente restaurado que conserva su carácter arquitectónico. Con apenas ocho habitaciones, ofrece un ambiente íntimo y tranquilo donde el diseño contemporáneo se mezcla con elementos que reflejan la historia del inmueble. Su restaurante destaca por la cocina local elaborada con productos de la región, y la ubicación permite explorar fácilmente sitios emblemáticos como la Catedral de San Pablo, las catacumbas y las murallas de Mdina.

Vistas panorámicas sobre las Tres Ciudades

Casa Birmula se encuentra en Cospicua, una de las históricas Tres Ciudades del Gran Puerto maltés. Instalado en un palazzino de más de 400 años, fue restaurado en 2017 para mantener sus elementos originales e incorporar jardines, una terraza en la azotea y piscina con vistas panorámicas de las ciudades vecinas. Su ubicación permite recorrer a pie el casco antiguo, los muelles históricos y numerosos restaurantes, convirtiéndolo en una base ideal para explorar la historia y la vida local de Malta más allá de los circuitos habituales.

Historia de la Orden de San Juan con vistas al Grand Puerto

Ubicado en Senglea, Cugó Gran Macina, de 5 estrellas, ocupa la histórica Macina del siglo XVI, construida https://cugogranmacina.com/por la Orden de San Juan como parte de las fortificaciones del Gran Puerto y utilizada para levantar mástiles y carga de los barcos. Tras su restauración, combina elementos originales con diseño moderno y ofrece 21 suites, muchas con vistas panorámicas de La Valletta y las Tres Ciudades. La propiedad cuenta con terraza y piscina en la azotea, así como el restaurante The Little Bastion, convirtiéndolo en un lugar ideal para disfrutar del patrimonio y las vistas del puerto.

Una casa señorial histórica transformada en hotel boutique

En el corazón de Qormi, una de las ciudades con más tradición de Malta, Palazzino Nina ocupa una casa señorial de más de 165 años transformada en un hotel boutique con siete suites. La restauración del edificio ha preservado sus características arquitectónicas tradicionales, incluyendo un patio maltés y espacios al aire libre, así como detalles originales de madera y piedra que evocan su pasado señorial. Estos elementos, combinados con la decoración elegante y cuidada de cada suite, permiten a los huéspedes sumergirse plenamente en la vida y cultura local, disfrutando de un ambiente que refleja tanto la historia como la autenticidad de esta ciudad histórica.

Lujo contemporáneo en un palacio centenario de Birgu

En el corazón de Birgu, una de las históricas Tres Ciudades de Malta, el IBB Hotel Palazzo Bettina ocupa un palazzo del siglo XVII que combina el encanto arquitectónico original con un diseño contemporáneo. A lo largo de su historia, ha sido residencia de figuras destacadas, hospital británico y sede de congregaciones religiosas, conservando un rico legado que se aprecia en cada rincón. Con 13 habitaciones y suites elegantemente amuebladas, ofrece espacios luminosos y cuidados que reflejan la tradición local, mientras que la terraza en la azotea con piscina y vistas a la marina proporciona un lugar privilegiado para relajarse tras explorar la ciudad.

Elegancia y vistas en la Ciudad del Silencio

Enclavado en las callejuelas de Mdina, la emblemática “Ciudad del Silencio” de Malta, Palazzo Bifora es un hotel boutique de seis suites que fusiona el encanto medieval con un diseño contemporáneo. Nombrado por la característica ventana bifora de su fachada, el palazzo ofrece estancias donde los elementos originales conviven con toques modernos inspirados en la flora local. Dispone de terraza con piscina y restaurante en la azotea, con vistas panorámicas de los tejados y murallas, y su ubicación permite recorrer a pie los principales puntos culturales y arquitectónicos de esta joya medieval inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.