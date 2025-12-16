Iberia elige a los bebés como protagonistas de su campaña de Navidad

martes 16 de diciembre de 2025 , 09:30h

Iberia lanza su campaña navideña “El vuelo de Clara y Mateo”, un homenaje a los reencuentros familiares y a los pasajeros más pequeños, que este año serán el mejor regalo de Navidad.

La campaña está alineada con el propósito de Iberia de generar prosperidad conectando personas con el mundo

Puerta de embarque en el aeropuerto. Familia con bebé llorando. Decenas de pasajeros rezando para que no se sienten cerca. Y la desesperación de oír al pequeño durante horas en el vuelo mientras su familia trata de calmarlo. Todos hemos sido alguna vez esa persona. Esta situación, que se va a repetir en las próximas semanas en cientos de vuelos de Iberia en los que muchos de sus pasajeros viajan para reunirse con sus familias, protagoniza la nueva campaña de Navidad de Iberia.

“El vuelo de Clara y Mateo” narra la historia de una familia que viaja para que el pequeño Mateo conozca a sus abuelos por primera vez. Gracias a la complicidad de la tripulación y de su hermana mayor, Clara, los pasajeros descubren que ese bebé es, en realidad, el mejor regalo de estas fiestas.

“En Iberia conectamos personas por el mundo durante todo el año, pero en Navidad este propósito se hace aún más real, más verdad. Miles de Claras y Mateos en estos días van a subir a un vuelo de Iberia para reunirse con sus familias y ellos van a ser el mejor regalo para los suyos. Para Iberia, es maravilloso poder contar cada año esas historias que ocurren en Navidad dentro de nuestros aviones, y que hacen que de alguna manera podamos tocar el corazón de nuestra sociedad” ha dicho Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia.

El spot se emitirá en los principales canales de televisión. También podrá verse en salas de cine, en algunas de las principales plataformas de televisión conectada como Netflix, Movistar+ y Prime Video y en las redes sociales de la aerolínea.