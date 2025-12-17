Sierra de las Nieves adapta sus estatutos para impulsar el desarrollo sostenible

miércoles 17 de diciembre de 2025 , 08:30h

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha aprobado de forma definitiva la modificación de sus estatutos con el fin de alinearse con la nueva realidad territorial derivada de la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves, realizada mediante la Ley 9/2021 de 1 de julio. Esta reforma normativa supone un paso decisivo para consolidar el papel de la Mancomunidad como agente dinamizador del desarrollo sostenible, la cohesión territorial y la gestión eficiente de recursos en el corazón natural de Málaga.

La nueva configuración jurídica y organizativa de la Mancomunidad —que agrupa actualmente a los municipios de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera— abre también la puerta a la incorporación de otros municipios vinculados al Parque Nacional o a su Zona Periférica de Protección, como Benahavís, Guaro, Igualeja, Parauta, Ronda y Serrato.

“Tras la declaración del Parque Nacional, se hacía imprescindible que nuestra entidad adaptase su marco estatutario para estar a la altura del reto ambiental, social y económico que se nos presenta como comarca”, ha señalado el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Istán, José Miguel Marín. “Esta reforma nos permite consolidar nuestra función como motor de desarrollo equilibrado, preservando el territorio y generando oportunidades reales para quienes viven en él”, ha añadido.

Entre los ejes estratégicos que recogen los nuevos estatutos, se incluyen la promoción del desarrollo sostenible de las poblaciones que aportan territorio al parque, la consolidación de un turismo de calidad y respetuoso con el entorno, y la preservación de las actividades tradicionales que han contribuido históricamente a conservar los valores naturales y culturales del territorio.

Además, se establecen mecanismos para potenciar la cooperación entre administraciones a todos los niveles —local, provincial, autonómico, estatal y europeo— y para favorecer una gobernanza participativa que involucre activamente a la ciudadanía, a las entidades sociales y económicas, así como a los propietarios y titulares de derechos dentro del espacio protegido.

“La Mancomunidad es el instrumento natural para articular la colaboración entre nuestros pueblos, canalizar ayudas, ejecutar proyectos transformadores y poner en valor nuestra singularidad ecológica y cultural. El Parque Nacional, junto a figuras como la Reserva de la Biosfera o el Parque Natural, nos sitúan en el mapa como un territorio clave para liderar un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad y el conocimiento”, ha afirmado Marín.

Esta reforma llega tras un proceso de aprobación técnica, exposición pública, revisión jurídica por parte de la Diputación de Málaga y ratificación por parte de los municipios integrantes. Consta de 48 artículos y diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales. En palabras del presidente, “no es solo una actualización administrativa, sino una hoja de ruta para el futuro”.

Con estos nuevos estatutos, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves se posiciona como un actor fundamental en la gestión del Parque Nacional y su entorno, asumiendo un rol estratégico en la implementación de políticas públicas que garanticen la protección ambiental, el desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía.