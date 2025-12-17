THE 99: Un mapa global para entender el arte contemporáneo

miércoles 17 de diciembre de 2025 , 08:00h

“Los centros de arte son catalizadores positivos que sostienen y estimulan la creación artística. Su misión última es democratizar el arte, y esa es también la misión de The 99." Marcella Ciacci

The 99 es un libro que traza un recorrido por 99 centros de arte moderno y contemporáneo de todo el mundo. El proyecto propone un mapa amplio, coral y diverso que abarca desde grandes instituciones hasta espacios independientes, pasando por fundaciones, museos, proyectos de land art, parques de esculturas y recintos expositivos dedicados al presente artístico.

Los centros han sido seleccionados a partir de las recomendaciones de 155 líderes culturales, sociales e intelectuales de 41 países, enviadas a través de la plataforma ellamundiart.com. De más de 625 propuestas recibidas, los 99 centros más citados conforman la selección final, editada por Marcella Ciacci.

El volumen está escrito por el periodista y crítico de arte Ianko López, quien guía al lector a través de información, contexto e historias vinculadas a cada centro. Incluye además un prólogo de Thomas Rom, un capítulo especial sobre arquitectura introducido por Vicente Todolí con entrevistas realizadas por Bradley Pine a los arquitectos Frida Escobedo, Sumayya Vally, Kulapat Yantrasast, Bjarke Ingels y Ma Yansong, y un epílogo de Hans Ulrich Obrist.

Organizado en bloques geográficos, el libro reúne instituciones y proyectos de referencia internacional como M+, Tate St Ives, Serpentine, Centre Pompidou-Metz, Fondation Beyeler, MASP o el Art Institute of Chicago, junto a espacios destacados en España —como el Museo Helga de Alvear, Planta, la Fundación Juan March, Hondalea o Illa del Rei— y en Latinoamérica, África, Asia y América del Norte. El recorrido se amplía con obras icónicas de land art como Spiral Jetty, City, East-West/West-East, Seven Magic Mountains, Sun Tunnels o Il Giardino dei Tarocchi.

