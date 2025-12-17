Un fin de año mágico en Hungría: planes excepcionales para recibir el 2026

Cuando el invierno cubre Hungría, el país se llena de una energía festiva que mezcla historia, gastronomía, bienestar y tradición. Para quienes buscan una Nochevieja diferente, entre paisajes iluminados, aguas termales y cultura de primer nivel, Hungría ofrece algunas de las propuestas más singulares de Europa.

Budapest y sus mil maneras de celebrar el año

La capital húngara se llena de color y energía, situándose como una de las mejores capitales europeas para celebrar el año nuevo. Una de las experiencias más singulares es la celebración de Nochevieja en Aquaworld Budapest. Este complejo, ya de por sí llamativo por su tamaño y sus piscinas climatizadas, da un giro total el 31 de diciembre: la música, la iluminación y el ambiente festivo generan la sensación de estar en una fiesta de invierno exclusiva, pero dentro de un oasis de agua caliente.

La vida cultural, por su parte, se convierte en protagonista. El Concierto de Año Nuevo de Mága Zoltán es un clásico que reúne a un público amplio y diverso, lo que lo convierte en un punto de encuentro para quienes quieren empezar el año rodeados de música y energía positiva. En la Ópera Nacional, las producciones que se presentan estos días, como el ballet de El Cascanueces, permiten descubrir un Budapest diferente, más artístico, más íntimo. Y para quienes buscan algo completamente distinto, Recirquel ofrece Walk My World, un espectáculo inmersivo que combina acrobacia, narrativa visual y tecnología en un formato que sorprende tanto a quienes ya conocen la compañía como a quienes se acercan por primera vez.

La gastronomía también juega un papel determinante en Hungría durante estas fechas. Restaurantes como SALT, Rumour by Rácz Jenő o Costes Downtown diseñan menús especiales que utilizan ingredientes locales —hierbas, fermentos, encurtidos, pescados y carnes típicas del país— llevados a un formato contemporáneo. Para quienes buscan sumar una perspectiva única, Virtu ofrece una celebración desde las alturas, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada y una propuesta gastronómica cuidada al detalle.

Otra manera de descubrir Budapest en su máximo esplendor nocturno es desde el propio Danubio. Los cruceros con cena son una versión tranquila y elegante de celebración: navegar mientras la ciudad se despliega en ambas orillas, con monumentos que parecen pensados para ser contemplados desde el agua.

El interior de Hungría se viste de gala

Más allá de Budapest, el país entero se suma a la celebración demostrando que la llegada del nuevo año también se vive lejos de la capital. El Lago Balaton, conocido como “el mar de Hungría” por su amplitud, reúne algunas de las propuestas más especiales. A orillas de sus 77 kilómetros de aguas tranquilas se encuentra Zamárdi, un pequeño pueblo que cada invierno acoge el Paseo Invernal, un programa estacional que anima su paseo marítimo con pista de hielo, fines de semana de música en directo y otras actividades festivas que se prolongan hasta el 21 de febrero. Muy cerca, en Balatonfüred, el invierno gira en torno a su pista de hielo: abre el 12 de diciembre y culmina el año con un evento especial el día 31, convirtiéndose en uno de los grandes puntos de encuentro de la zona.

Aunque muchos aparcan el deporte en estas fechas, en Hungría siempre hay alternativas para quienes prefieren mantenerse en movimiento. La travesía a nado de fin de año en el lago Malom-tó o la Carrera Conmemorativa Szalay Gyöngyi en Tapolca brindan la oportunidad de cerrar el año con un reto deportivo y un ambiente muy especial.

Si hablamos de patinaje, Eger se lleva el protagonismo. En esta ciudad del norte se encuentra la Spin Ice Rink, la pista de hielo móvil más grande del país, un lugar perfecto para quienes quieren disfrutar del invierno a base de velocidad, giros y aire frío en la cara.

A medida que uno se acerca a Budapest surge una de las experiencias navideñas más singulares de Europa: el Tranvía de Adviento de Miskolc. Decorado cada año con un diseño diferente —y galardonado en varias ocasiones como el tranvía más bonito del continente—, recorre la ciudad convertida en un pequeño mundo navideño sobre raíles.

Y ya en las puertas de la capital se encuentra Gödöllő, donde el Palacio Real invita a dos experiencias muy distintas, pero igual de fascinantes: el Jardín de Luces de Sissi, un recorrido nocturno lleno de instalaciones luminosas, y la exposición dedicada a A. E. Köchert, el joyero de la Corte Imperial, que permite descubrir piezas únicas y la artesanía que acompañó a la historia de los Habsburgo.

En cada rincón del país, Hungría demuestra que el invierno puede vivirse de muchas maneras: entre luces y tradiciones, en el calor de sus aguas termales, sobre hielo, frente al lago o en un tranvía convertido en cuento; pero siempre haciendo que el nuevo año sea especial, auténtico y, sobre todo, inolvidable.