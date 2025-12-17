El Pirineo francés inaugura la cuarta temporada del podcast ‘Me las Piri’

miércoles 17 de diciembre de 2025 , 09:45h

El Pirineo francés lanza la cuarta temporada del podcast “Me las Piri”, uno de los contenidos audiovisuales de referencia para los amantes del esquí, la nieve y la naturaleza. Con más de 5.000 seguidores en YouTube y más de 110.000 escuchas acumuladas, el podcast regresa esta temporada con ocho capítulos, uno más que el año pasado.

La nueva temporada, disponible desde el mes de noviembre y hasta marzo, ofrece capítulos en formato audiovisual que pueden verse y escucharse también en YouTube. A lo largo de los episodios se presentan las principales novedades de la temporada en las 38 estaciones de esquí, los 16 centros termales y más de 1.000 actividades de nieve y montaña que ofrecen los resorts situados entre el Atlántico y el Mediterráneo.

“Me las Piri” invita a descubrir las novedades y los secretos de la cara más auténtica y atractiva del Pirineo, consolidándose como el podcast más escuchado por los españoles de camino a pistas. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos y se distribuye a través de las principales plataformas de audio y vídeo.

El podcast está disponible en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, iVoox, Listen Notes, Podcast Index y Samsung Podcast, así como en Deezer, iHeartRadio, Pandora, Stitcher y TuneIn. Además, los contenidos se difunden en las redes sociales de los Pirineos franceses en Facebook e Instagram (@Les_Pyrenees_ES).

Los nuevos contenidos “Me las Piri” – Temporada 4

La cuarta temporada de “Me las Piri” ofrece un recorrido completo por el Pirineo francés a través de ocho capítulos que combinan actualidad, experiencias e inspiración. La temporada arranca con la presentación de las novedades del invierno 2025-2026, haciendo hincapié en la sostenibilidad, la modernización de las estaciones y el saber hacer del territorio. Los podcasts también pretenden guiar a los oyentes en la elección del forfait más adecuado según el perfil de viaje, a la vez que propone combinar esquí y bienestar con una mirada en los centros termales y spas del Pirineo francés, la cuna del Ski & Spa.

Los nuevos capítulos centrales descubren las experiencias más originales a pistas, desde nuevos itinerarios y actividades de nieve hasta propuestas singulares como noches bajo las estrellas, así como los cumpleaños de varias estaciones, que se convierten en una oportunidad para esquiar más y mejor. La temporada continúa con un episodio dedicado al turismo familiar, con recomendaciones de destinos, alojamientos y cursos de esquí para todas las edades, y con una inmersión en el mundo del esquí nórdico, explorando las llamadas islas nórdicas y sus experiencias más auténticas.



Finalmente, la temporada se cierra con el Ski Primavera, una propuesta que reinventa el final del invierno combinando esquí, gastronomía y relax, y que invita a disfrutar del Pirineo francés hasta la última bajada.