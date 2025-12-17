La Morenilla transforma Chamberí en una feria mágica para vivir la Navidad en familia

Esta Navidad, La Morenilla, el emblemático restaurante del barrio madrileño de Chamberí, se transforma en un universo mágico inspirado en la feria, pensado para que grandes y pequeños vivan las fiestas con ilusión y diversión. Con una propuesta que combina gastronomía, espectáculo y experiencias únicas, el espacio se convierte en un plan ideal para disfrutar durante las vacaciones escolares.

Cada rincón del restaurante recrea atracciones clásicas de feria que funcionan como auténticos escenarios gastronómicos: mesas dentro de una noria vintage, columpios suspendidos en pleno vuelo, un tren de la bruja convertido en comedor y un tiovivo a escala real. Su decoración, sus luces y la atención al detalle consiguen crear un ambiente singular que lo sitúa entre los planes más originales de Madrid para estas fechas.

La carta navideña está pensada para toda la familia, con platos que combinan tradición, creatividad y diversión. Los más pequeños pueden disfrutar de hamburguesas con forma de Mickey Mouse, macarrones a la boloñesa gratinados o la tarta salted caramel con helado de palomitas, mientras que los adultos encuentran opciones de cocina mediterránea moderna como rabo de toro en lasaña, carrillera al palo cortado, merluza en salsa de carabineros o tapas para compartir, como alcachofas confitadas o bastones de berenjena con miel de flores.

Como novedad de esta temporada, La Morenilla incorpora un espectáculo familiar exclusivo de Navidad, protagonizado por un mago y acompañado de números musicales, que promete entretener a todos los públicos y completar la experiencia festiva.

Gracias a su ambientación, su oferta gastronómica y su programación especial, La Morenilla se consolida como un plan completo para disfrutar de momentos en familia, fotos divertidas y recuerdos inolvidables durante las fiestas navideñas.