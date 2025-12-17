El Movistar Arena, 2º recinto del mundo por actividad

miércoles 17 de diciembre de 2025 , 08:45h

El Movistar Arena cerrará 2025 como el segundo mejor recinto del mundo por actividad, lo que representa el mejor resultado de su historia en los rankings de las publicaciones más influyentes de la industria musical internacional. Tanto Pollstar, revista especializada en el negocio de la música en vivo, como Billboard, la cabecera líder a nivel mundial, coinciden en situar al recinto madrileño como el segundo del mundo, con un total de 158 eventos musicales celebrados que, junto a los deportivos, sumarán un total de 230 a final de año, con más de dos millones de asistentes, de los que 1,8 han sido a conciertos.

En el ranking Top 200 World Arenas de Pollstar, en el que el recinto madrileño ocupa posiciones de pódium de forma ininterrumpida desde 2018, el Movistar Arena alcanza el segundo puesto, solo por detrás del Yokohama Arena (Japón) por su mayor aforo, y por delante de espacios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York, el Sphere de Las Vegas o el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Por su parte, Billboard, con un periodo de cómputo ligeramente distinto, también otorga al Movistar Arena el segundo puesto mundial, en este caso únicamente por detrás del O2 Arena de Londres. El ranking refleja además un empate en número de entradas vendidas con el Madison Square Garden, si bien el recinto madrileño registra un mayor volumen total de eventos celebrados.

Estos resultados excepcionales se sustentan en un año récord para el Movistar Arena. En 2025 se han programado 230 eventos, de los cuales 158 han sido conciertos, consolidando al recinto como una de las grandes referencias europeas para las giras internacionales y como uno de los principales polos culturales y de entretenimiento del continente.

Cabe destacar que los rankings internacionales no contemplan la actividad deportiva, que es igualmente esencial en el calendario del Movistar Arena. En este ámbito, el recinto acoge anualmente unos 70 eventos, entre partidos de Liga y Euroliga del Real Madrid de baloncesto y el Movistar Estudiantes, así como competiciones de primer nivel como el Madrid Premier Pádel, partidos amistosos de la Selección Española; o el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica, en este 2025.

En el plano musical, el año ha estado marcado por hitos históricos como el inicio de gira de Radiohead en Madrid tras siete años de silencio, con cuatro conciertos consecutivos; la residencia de Dani Martín, con diez actuaciones; o los diez conciertos de Joaquín Sabina, que culminaron su despedida definitiva de los escenarios y convirtieron al Movistar Arena en el epicentro musical del año.

De cara a 2026, el recinto volverá a superar sus propios registros, con 240 eventos ya confirmados, entre ellos más de 160 conciertos y más de 70 jornadas dedicadas al deporte. El calendario incluirá, además, “family shows” y eventos corporativos. La programación contará con artistas de primer nivel como Eric Clapton, cuatro fechas de Rosalía, Aitana, Dani Fernández o Morat, además del esperado regreso de la formación original de La Oreja de Van Gogh, con seis conciertos.

En paralelo a su creciente proyección internacional, el Movistar Arena ha anunciado una ampliación de aforo hasta las 20.008 localidades en su máximo formato, un paso estratégico necesario para seguir atrayendo grandes giras y espectáculos de escala global. Esta ampliación irá acompañada de un nuevo Plan de Autoprotección y Evacuación actualizado para garantizar los máximos estándares de seguridad y operatividad acordes al incremento de su capacidad.

Y todo ello, en el primer año de patrocinio de Movistar, un hito clave en el reposicionamiento global del recinto. Telefónica, como patrocinador principal del Movistar Arena, está impulsando una profunda mejora tecnológica que incluye la implementación de conectividad 5G milimétrica, la creación de nuevas zonas exclusivas y la optimización de los servicios para el público y los organizadores. Gracias a este apoyo, el Movistar Arena avanza en una experiencia más innovadora, conectada y diferencial para todos sus visitantes.