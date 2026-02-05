iryo aplica un Plan Alternativo de Transporte en la línea Madrid–Barcelona

jueves 05 de febrero de 2026 , 09:45h

iryo informa de la puesta en marcha de un Plan Alternativo de Transporte (PAT) en coordinación con ADIF.

Este plan se aplicará en la línea Madrid–Barcelona, con parada en Zaragoza, como consecuencia de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Los nuevos horarios asociados al mismo, que reemplazan cualquier adaptación previa, entrarán en vigor a partir del jueves 5 de febrero de 2026 y estarán vigentes, por el momento, hasta el 7 de febrero, pudiendo consultarse desde este momento en los canales habituales de venta y en la web de iryo.

El PAT contempla un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid–Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa.

Durante este periodo, quedarán suprimidos dos servicios comerciales, correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37h desde Madrid y a las 8:45h desde Barcelona.

Los viajeros afectados por estos cambios están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete.

Este escenario será objeto de actualización en función de la evolución de los trabajos, comunicándose cualquier modificación que pudiera producirse una vez finalizado este periodo.