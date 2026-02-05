Mardi Gras, la semana clave del Carnaval en Luisiana

jueves 05 de febrero de 2026 , 10:15h

Luisiana vive los días más intensos de Mardi Gras 2026, con celebraciones que alcanzan su punto culminante en la antesala del martes 17 de febrero. Durante esta semana clave, el Carnaval se manifiesta de forma simultánea en distintas regiones del estado, combinando grandes desfiles urbanos, eventos comunitarios, música en directo y celebraciones abiertas al público.

Mardi Gras en Louisiana no es una experiencia concentrada en un único destino. Es una celebración estatal, diversa y descentralizada, que permite al visitante descubrir distintas formas de vivir el Carnaval en función del lugar, el ritmo y el tipo de experiencia deseada.

La semana decisiva de Mardi Gras en todo Luisiana

Desde el fin de semana previo hasta el Mardi Gras Day, las celebraciones se intensifican en todo el estado. Los desfiles se suceden casi a diario en múltiples ciudades y comunidades, mientras barrios, centros urbanos y espacios públicos se llenan de disfraces, bandas musicales y encuentros festivos.

Es el momento ideal para quienes desean vivir Mardi Gras en su máxima expresión, con una agenda variada que combina eventos de gran escala y celebraciones locales más cercanas.

Diversidad de destinos, una sola celebración

Nueva Orleans sigue siendo uno de los principales referentes de Mardi Gras, especialmente en los días finales, con grandes desfiles y una intensa vida en la calle. Sin embargo, forma parte de una red mucho más amplia de celebraciones repartidas por todo el estado.

En la capital del estado, Baton Rouge, Mardi Gras se vive con desfiles urbanos, eventos familiares y celebraciones comunitarias que ofrecen una alternativa accesible y dinámica para quienes desean combinar ambiente festivo y comodidad.

El suroeste de Louisiana, con Lake Charles como uno de sus focos principales, presenta un Mardi Gras especialmente orientado a visitantes, con calendarios claros de desfiles, ambiente acogedor y propuestas ideales para viajes en familia.

En el corazón cultural cajún del estado, Lafayette y sus alrededores ofrecen una versión de Mardi Gras marcada por la participación comunitaria, la música local y celebraciones que reflejan la identidad propia de la región. Aquí, el Carnaval se vive de forma cercana y auténtica, integrando tradición y convivencia.

En el norte del estado, Shreveport suma su propia programación de desfiles y eventos, ampliando la experiencia de Mardi Gras a regiones menos conocidas internacionalmente, pero igual de activas durante esta semana.

Mardi Gras Day: martes 17 de febrero

El martes 17 de febrero marca el cierre oficial de Mardi Gras 2026. Ese día, las celebraciones tienen lugar en numerosos puntos de Louisiana. Algunas ciudades organizan sus desfiles finales, mientras que otras optan por encuentros vecinales, música en directo y celebraciones espontáneas que despiden la temporada de Carnaval.

Lejos de concentrarse en un único escenario, el Mardi Gras Day se vive de manera paralela en todo el estado, animando a los visitantes a descubrir más de un destino durante su estancia.

Mucho más que desfiles

Durante esta semana final, Mardi Gras en Louisiana incluye una programación amplia y diversa:

Fiestas temáticas y eventos de disfraces en ciudades grandes y comunidades locales

Celebraciones vinculadas a la comunidad LGBTQ+, integradas en la agenda de varias ciudades

Música en directo, con bandas locales actuando en calles, plazas y espacios abiertos

Encuentros comunitarios, que reflejan la identidad cultural de cada región

Esta oferta convierte a Mardi Gras en una experiencia continua, que se vive a lo largo del día y en distintos contextos.

Cómo disfrutar Mardi Gras 2026 recorriendo Louisiana

Para aprovechar al máximo la semana final de Mardi Gras, se recomienda:

Diseñar un itinerario regional, combinando más de una ciudad

Planificar por días, ya que cada destino ofrece un tipo de celebración distinto

Explorar celebraciones locales, además de los grandes desfiles

Participar activamente, integrándose en el ambiente y las tradiciones locales

Las distancias entre ciudades permiten descubrir varias expresiones de Mardi Gras dentro de un mismo viaje.

Louisiana, un Carnaval a escala estatal

Con desfiles, música y celebraciones en todas sus regiones, Louisiana afronta los últimos días de Mardi Gras 2026 en su momento de mayor intensidad. Para quienes desean experimentar el Carnaval estadounidense en toda su diversidad, el estado ofrece una propuesta única: no un solo Mardi Gras, sino muchos, vividos al mismo tiempo.