Technogym presenta Sand Stone, una colección que eleva el bienestar al lujo del diseño

jueves 06 de noviembre de 2025 , 08:15h

Technogym presenta una nueva colección concebida para los espacios de bienestar más exclusivos. Con una estética cálida, texturizada y envolvente, Sand Stone combina autenticidad e innovación para redefinir los estándares del diseño de interiores orientado al bienestar.

Technogym presenta Sand Stone, una colección que marca un nuevo capítulo en el diseño del bienestar de alta gama. Inspirada en la naturaleza y en la calidez de la piedra arenisca mediterránea, esta línea redefine los estándares estéticos y funcionales de los espacios dedicados al bienestar, tanto en el hogar como en entornos profesionales.

Con una estética cálida, texturizada y envolvente, Sand Stone combina autenticidad e innovación a través de materiales avanzados y un diseño cuidadosamente elaborado. Su paleta de tonos neutros y acabados sofisticados se integra con madera, piedra y otros materiales nobles, creando atmósferas coherentes y elegantes que fomentan la conexión con la naturaleza.

Diseño y rendimiento en perfecta armonía

La colección permite diseñar espacios de bienestar “de pared a pared”, integrando equipos de entrenamiento cardiovascular, de fuerza y funcional, en un entorno uniforme y refinado. Desde Technogym Checkup, Artis Cardio y Biostrength hasta Personal Tools y Technogym Reform, cada pieza responde a una filosofía estética común donde el diseño y el rendimiento se fusionan en una experiencia de bienestar integral.

Pensada para residencias privadas, hoteles, complejos residenciales y gimnasios premium, Sand Stone ofrece a arquitectos y diseñadores una identidad visual coherente que refuerza la percepción de calidad, lujo y sostenibilidad, al tiempo que mejora la experiencia del usuario.

Materiales que conectan con la naturaleza

La innovación de Sand Stone también reside en su selección de materiales, concebidos para transmitir sensaciones táctiles y visuales inspiradas en el entorno natural:

Piedra moteada: carcasas fabricadas con un material plástico que incorpora mica natural (2–3 %) para lograr un efecto texturizado similar a la piedra auténtica. Además, el 30 % de sus componentes procede de materiales reciclados.

Titanio cálido: marcos e incrustaciones con acabado metalizado que evocan lujo y tecnología, inspirados en los iconos del diseño contemporáneo.

Arcilla: superficies táctiles con acabado opaco y cálido, elaboradas en cuero vegano para una interacción más natural y confortable.

Madera de haya y fresno: utilizada en mangos y estructuras, aporta autenticidad y una dimensión orgánica al conjunto.

El resultado es un lenguaje de diseño holístico y exclusivo, que combina elegancia, sostenibilidad y bienestar en una propuesta que invita a entrenar en espacios acogedores, contemporáneos y emocionalmente conectados con la naturaleza.