Las Golondrinas de LEMOT vuelan antes de llegar a Ultreia

viernes 06 de febrero de 2026 , 08:00h

El grupo anuncia su participación en el Festival Ultreia de La Sala Movistar Arena junto Despistaos y otros artistas

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de LEMOT.

Tras el éxito del anterior avance “Iceberg” con David Otero, llega ahora “Golondrinas” como un nuevo adelanto del que será su próximo disco. Compuesta por el grupo y producida por Juan Guevara, se trata de una canción con el inconfundible sello guitarrero del grupo que con su característico pop – rock nos habla de las dificultades de consolidar una pareja en la realidad actual.

El single se presenta con un videoclip que resume a la perfección todo el sentimiento del álbum que están ultimando. Álex y Pablo regresan a sus raíces gallegas y muestran una intensa relación con el mar que los vio nacer.

En el clip, de estética analógica pero de factura moderna, se funden el dúo, la música y los paisajes más característicos de Galicia con el Atlántico como protagonista.

Tras varios años labrándose un camino musical sólido en el que han colaborado con artistas de la talla de David Otero, Maldita Nerea o Noan, y se han subido a importantes escenarios como Arenal Sound, El Náutico de San Vicente o El Jardín de las Delicias, el grupo encara ahora una temporada de vértigo llena de conciertos y lanzamientos.

La primera parada de esta nueva etapa tendrá lugar el 1 de marzo en el Festival Ultreia de la Sala Movistar Arena de Madrid junto a Despistaos y otras bandas emergentes.

LEMOT

LEMOT es una banda de pop rock formada en A Coruña por Alex y Pablo, que se ha curtido en locales de ensayo, escenarios y estudios de grabación de todo el país con un objetivo claro: hacer canciones que enamoren a la gente. Su trayectoria y logros son fruto del esfuerzo y no de la fábrica de éxitos de una industria musical cada vez más desapegada de las guitarras.