NIKE. Diseño en movimiento. La exposición

DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026
Llega a Madrid la primera gran exposición dedicada a la marca deportiva más influyente del mundo: NIKE. Diseño en movimiento.
Tras su éxito en el Vitra Design Museum —más de 60.000 visitantes—, podrás recorrer cinco décadas de innovación, cultura urbana y diseño deportivo.
¿Qué vas a descubrir?
Los inicios artesanales de Nike en los años 60, la creación del icónico swoosh y las primeras investigaciones para mejorar la tracción y el diseño de las suelas.
La transformación de las zapatillas en iconos culturales: Air Max, Air Jordan, la tecnología Air y su paso de las pistas a la calle.
Innovación y sostenibilidad: materiales reciclados, colaboraciones creativas y el laboratorio deportivo donde ciencia y diseño se unen.
Además, la exposición cuenta con visitas guiadas y audioguías disponibles para disfrutar de una experiencia más completa.
Dónde y cuándo
Lugar: TeamLabs/, Plaza de San Martín 1, Madrid — en pleno centro, muy cerca de la Gran Vía.
Fechas: del 12 de noviembre de 2025 al 25 de enero de 2026.
Horarios:
Martes a jueves y domingo: 10 h – 20 h
Viernes y sábado: 10 h – 21 h
Por qué no te la puedes perder
Si te interesa el diseño, la cultura urbana, la moda o el deporte, esta exposición te permitirá descubrir cómo una marca cambió para siempre la forma de entender el movimiento.