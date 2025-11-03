NIKE. Diseño en movimiento. La exposición

lunes 03 de noviembre de 2025 , 08:15h

DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026

Llega a Madrid la primera gran exposición dedicada a la marca deportiva más influyente del mundo: NIKE. Diseño en movimiento.

Tras su éxito en el Vitra Design Museum —más de 60.000 visitantes—, podrás recorrer cinco décadas de innovación, cultura urbana y diseño deportivo.

¿Qué vas a descubrir?

Los inicios artesanales de Nike en los años 60, la creación del icónico swoosh y las primeras investigaciones para mejorar la tracción y el diseño de las suelas.

La transformación de las zapatillas en iconos culturales: Air Max, Air Jordan, la tecnología Air y su paso de las pistas a la calle.

Innovación y sostenibilidad: materiales reciclados, colaboraciones creativas y el laboratorio deportivo donde ciencia y diseño se unen.

Además, la exposición cuenta con visitas guiadas y audioguías disponibles para disfrutar de una experiencia más completa.

Dónde y cuándo

Lugar: TeamLabs/, Plaza de San Martín 1, Madrid — en pleno centro, muy cerca de la Gran Vía.

Fechas: del 12 de noviembre de 2025 al 25 de enero de 2026.

Horarios:

Martes a jueves y domingo: 10 h – 20 h

Viernes y sábado: 10 h – 21 h

Por qué no te la puedes perder

Si te interesa el diseño, la cultura urbana, la moda o el deporte, esta exposición te permitirá descubrir cómo una marca cambió para siempre la forma de entender el movimiento.