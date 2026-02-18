Taiwan Tide - The Power of Intermittence en la 10ª Hybrid Art Fair

miércoles 18 de febrero de 2026 , 08:15h

Taiwan, protagonista de la 10ª Hybrid Art Fair con el monográfico "Taiwan Tide - The Power of Intermittence", sobre la energía intermitente que define a la isla a través de la mirada de sus artistas contemporáneos

● Seis artistas comisariados por Liu Hsing-Yu componen una muestra diversa que incluye fotografía, joyería, materiales orgánicos o creaciones multimedia.

● "Taiwan Tide - The Power of Intermittence" aborda temáticas como agricultura, política, colonialismo, migraciones, relación del ser humano con la tecnología, o exploración de nuevos lenguajes.

● Por primera vez Hybrid Art Fair acoge un programa monográfico de estas características para celebrar su 10º aniversario.

● La 10º edición de Hybrid Art Fair se celebrará del 5 al 8 de marzo en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara en Madrid.

En el marco de su décima edición, Hybrid Art Fair presenta "Taiwan Tide - The Power of Intermittence", un programa monográfico que ocupará un ala completa del Hotel Petit Palace Santa Bárbara, en el que tiene lugar la feria.

Comisariada por Liu Hsing-Yu, la muestra es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España y Boreal Projects en Hybrid Art Fair.

Los y las artistas viajarán directamente desde Taiwán para compartir su trabajo con el público madrileño, convirtiendo esta propuesta en una oportunidad única para conocer más a fondo la realidad taiwanesa actual en la Semana del Arte, a través de algunos/as de sus artistas más destacados/as.

Bajo la metáfora de la intermitencia, la exposición indaga en la identidad de Taiwán a través de sus fracturas geográficas e históricas.

El proyecto invita a los y las visitantes a sentir el ritmo de una isla que se sitúa en la convergencia de mareas, corrientes oceánicas y fallas, habitando constantemente en una conjunción de fisuras dinámicas.

En el transcurso de la historia, Taiwán ha recorrido un camino intermitente entre la colonización, la guerra, la modernización y la globalización, lo que ha forjado una sociedad de gran resiliencia y creatividad desbordante.

El comisario de la muestra es Liu Hsing-Yu, quien también es crítico y artista. En su trabajo explora la ecología, la agricultura y el género a través de la fotografía como herramienta creativa y participativa. Es cofundador de Walking Grass Agriculture y ha sido nominado a los Premios Globales de Impacto de Género, además de recibir diversos reconocimientos en Taipéi. Ha expuesto en el Centro Pompidou de París, y en 2024 ganó el premio KG+ SELECT en KYOTOGRAPHIE, con una exposición individual en 2025.

Son seis los y las artistas seleccionadas que componen la muestra:

Lo Yi-Chun, que investiga la relación entre agricultura, política y migración global mediante el uso de materiales naturales como fibras de caña y hojas de tabaco. La artista ha desarrollado residencias en EEUU y Japón, su obra forma parte de relevantes colecciones institucionales en Asia.

Chen Han-Sheng es un artista que combina animación experimental e instalaciones cinéticas para explorar la coexistencia entre el ser humano y el entorno. Ha expuesto en centros de prestigio como el Centro Pompidou y la Bienal de Bangkok.

Chiang Mei-Fang es especialista en metalurgia del aluminio, transforma materiales industriales en objetos de memoria mediante técnicas de anodización patentadas. Premio Taiwan Craft Award 2023, esta artista destaca por integrar la artesanía ritual en la vida contemporánea.

Yang Yu-Ning es una artista visual y florista que utiliza materiales orgánicos efímeros (cera, alas de insectos) para activar la percepción sensorial. Galardonada con el Premio de Arte Contemporáneo TDCC (2022), ha participado en programas de residencia en Nueva York.

Chen Yu-Jung es compositor multimedia y crea instalaciones site-specific combinando arte sonoro, IA y visualización de datos. Su trabajo sobre la interacción entre el ser humano y la tecnología ha sido reconocido con el Giga-Hertz Production Award del ZKM alemán.

Lee Heng es un artista de joyería contemporánea que fusiona tecnologías modernas con orfebrería tradicional para explorar nuevos lenguajes materiales. Su obra ha recorrido más de diez países y forma parte de colecciones museísticas en Italia y Alemania.

ACTIVIDADES DESTACADAS:

1. Taiwán en Foco: Recorrido Híbrido / Visita comentada

La marea de Taiwán: Sensaciones corporales e imaginación en las fallas geológicas Presenta: Comisario Liu Hsing‑Yu Artistas: Chiang Mei‑Fang, Chen Yu‑Jung, Chen Han‑Sheng, Yang Yu‑Ning, Liu Hsing‑Yu, Lo Yi‑Chun

Un recorrido especial para descubrir de cerca la energía creativa de Taiwán, país invitado de esta edición. La visita propone un diálogo con los artistas y sus procesos creativos que viajarán directamente desde Taiwán para compartir con el público, explorando cómo las fuerzas geológicas, climáticas y sociales de la isla se transforman en lenguaje artístico. Será el jueves 5 de marzo a las 13:30 (posterior a la inauguración de la feria) en las habitaciones 101–105.

2. Art Olympism – Sugar × Power × Workout / Performance Colectivo. Artista: Lo Yi-Chun

La artista Lo Yi‑Chun crea aparatos de gimnasia con fibra de caña de azúcar que conectan la historia de la industria azucarera con la cultura contemporánea del fitness. La actividad permite interactuar físicamente con sus piezas, revelando la doble naturaleza del azúcar desde el placer al colonialismo y su impacto en la vida cotidiana y la cultura global. Será el viernes 6 de marzo a las 11:00 en el Salón Santa Bárbara (plazas limitadas hasta completar aforo).

3. 《Sonic Afterimage》Performance Audiovisual . Artista: Chen Yu-Jung

El artista Chen Yu‑Jung presenta una obra generativa que utiliza algoritmos para transformar el espacio en un campo cinético de luz y sonido. A través del diálogo interactivo entre programación y generación sonora, el espacio transforma las barreras físicas en un campo cinético heterogéneo. A través de un profundo lenguaje visual y sonoro la performance guía al espectador a deslizarse por los límites liminales entre lo natural, lo artificial, lo abstracto y lo concreto. Será el sábado 7 de marzo a las 18:30 en el Salón Santa Bárbara (plazas limitadas hasta completar aforo).