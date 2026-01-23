World2Meet presenta su nueva estrategia The New Travel Project

viernes 23 de enero de 2026 , 08:00h

El turoperador World2Meet ha cerrado 2025 con una facturación de 3.263 millones de euros, lo que supone un incremento de 67 millones respecto al año anterior. Asimismo, la compañía ha alcanzado los 7,9 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 1,3%.

World2Meet ha reforzado su escala global con presencia en 175 mercados de origen, 33 oficinas en 17 países y más de 6.000 clientes B2B, web y XML, además de la gestión de un portfolio hotelero con más de 500.000 establecimientos.

En 2025, la compañía ha gestionado un total de 3,2 millones de pasajeros en su área de receptivo, un hito que refleja el creciente posicionamiento y consolidación del Grupo en este segmento estratégico.

En cuanto a la actividad aérea, W2Fly ha operado más de un millón de asientos, mejorando además los niveles de eficiencia al elevar la ocupación media hasta el 94%, frente al 92,5% del ejercicio precedente. La aerolínea ha cumplido los objetivos marcados con cuotas de ocupación superiores al 90%, gracias al millón de pasajeros han confiado en la marca. La flota consta de siete aviones de largo radio, tras la incorporación en verano de un Airbus A330-300 con capacidad para más de 350 pasajeros. Coincidiendo con su quinto aniversario, W2Fly estrenará nuevas rutas directas desde Madrid a Cartagena de Indias (Colombia) en julio y a Rosario (Argentina) en octubre, además de reforzar su operativa y consolidar destinos como Islas Mauricio, Zanzíbar y el Caribe, el destino estrella para W2M.

En palabras de Gabriel Subías, CEO de World2Meet: “Los resultados reflejan la solidez y estabilidad del modelo de negocio de World2Meet, que confirma la efectividad de su estrategia y el talento del equipo para mantener un crecimiento sostenido. Tras una fase de consolidación, expansión y aceleración, la compañía entra en una nueva etapa marcada por la internacionalización.”

En 2025, las marcas del Grupo World2Meet han experimentado un avance significativo gracias a un modelo de crecimiento basado en la colaboración, la diversificación y la integración vertical. Además, se ha consolidado como una plataforma capaz de conectar viaje, experiencias y entretenimiento. Este gran salto ha sido posible gracias a acuerdos estratégicos como el firmado por azulmarino con Live Nation para la comercialización de paquetes que incluyen entradas a conciertos y festivales junto con alojamiento en hoteles. La gira LUX de Rosalía, el único concierto que dará Bruno Mars en España, o el festival Mad Cool, son tan solo las primeras experiencias que los fans podrán descubrir en la red de agencias de azulmarino y en New Travellers Music.

Asimismo, World2Meet ha anunciado en el marco de FITUR que asumirá la gestión de la operativa de EasyJet en España a través de la marca BDXperience, y la integración de Altura Beds, DMC con sede en Mallorca, un acuerdo a través del cual la compañía consolidará su banco de camas online, sus servicios de receptivo y la representación hotelera.

En el ámbito de gestión hotelera, a través de su marca O7 Hotels, el Grupo ha anunciado una inversión de 15 millones de euros destinada a la renovación integral del complejo Bellevue Club, en Alcudia, como parte de su estrategia de consolidación y crecimiento en el mercado hotelero.

En relación al ámbito de producto, Newblue ha enriquecido su catálogo vacacional con la incorporación de Cartagena de Indias (Colombia) e Islas Azores (Portugal). Por su parte, Icárion ha mantenido su posición como referente en viajes gastronómicos y grandes viajes transformadores, incluyendo novedades como los cruceros fluviales cinco estrellas por el Sena y el Rin. En el segmento de circuitos, Kannak lanzó el pasado mes de septiembre una Joint Business junto a Europamundo para la gestión de circuitos en España y Portugal con más de 200 circuitos y 6.000 salidas anuales garantizadas. Para el próximo ejercicio reforzará el portfolio de circuitos por Europa, Oriente Medio y Asia, donde hará especial énfasis con nuevos circuitos de larga distancia.

The New Travel Project

Gabriel Subías ha presentado The New Travel Project, la nueva iniciativa de World2Meet que impulsa su evolución hacia un nuevo estadio. Esta visión integral amplía el alcance y la propuesta de valor del grupo, ofreciendo a los viajeros un ecosistema basado en la innovación, el conocimiento y la digitalización.

Con este enfoque, World2Meet aspira a ofrecer a un público cada vez más amplio una experiencia de viaje superior, accesible y transformadora, que convierta cada viaje en una vivencia cuidada, significativa y de alta calidad. The New Travel Project se sustentará en tres palancas estratégicas clave: la innovación, la experiencia digital a través de “Digital Experience W2M” y el conocimiento del grupo a través de Future Learning. Este es un programa de formación estratégica para atraer talento de disciplinas diversas y elevar la cultura del viaje, en colaboración con la escuela de negocios ESADE.

Estos pilares, estructurales y transversales a toda la organización, fortalecerán la propuesta de valor diferencial de la compañía, haciendo tangible su ambición de mejorar la experiencia de viaje para todos. La puesta de largo de The New Travel Project, tendrá lugar en la edición de este año del Mobile World Congress, donde World2Meet contará con una gran presencia.