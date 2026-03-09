Vueling apuesta por la computación cuántica para mejorar la eficiencia de sus operaciones

lunes 09 de marzo de 2026 , 08:30h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha reforzado su apuesta por la innovación a través de su alianza con Oxford Quantum Circuits (OQC), compañía especializada en el diseño, producción y operación de ordenadores cuánticos y en ofrecer plataformas de acceso a esta tecnología. Con este acuerdo, la compañía avanza en el desarrollo de la computación cuántica para explorar soluciones innovadoras enfocadas a la eficiencia de sus operaciones.

Actualmente, la aerolínea está en fase de exploración de la computación cuántica con todas las áreas de la compañía para desarrollar un caso de uso en el medio plazo. El foco de trabajo se centra en buscar soluciones para optimizar los procesos de planificación de rutas, el mantenimiento de los aviones o la asignación de aeronaves y tripulaciones.

Este proyecto permite a la aerolínea trabajar con el ordenador cuántico Toshiko, ubicado en Japón, y ejecutar código propio para explorar como este tipo de soluciones se podrían llegar a aplicar a su operativa diaria.

Más allá de la fase de prueba, esta línea de trabajo impulsa la adopción interna de conocimiento cuántico en Vueling y ayuda a trazar una hoja de ruta para avanzar en la implementación de esta tecnología, algo que lleva haciendo desde hace varios años. La computación cuántica no es solo más velocidad de procesamiento, sino que supone una nueva forma de trabajar con la información y de abordar desafíos hasta hoy inabarcables para los sistemas clásicos.