Las obras maestras de Hokusai, todas en un solo lugar
lunes 09 de marzo de 2026, 09:45h

Cuando: 28 de marzo de 2026 - 14 de junio de 2026

Categoría: exhibición

Acceso: Ueno (Estación de Tokio 10 min en tren/Estación de Shinjuku 30 min en tren)

Katsushika Hokusai fue un maestro de ukiyo-e que ejerció una profunda influencia en el arte occidental. En la exposición "Hokusai: Treinta y seis vistas del monte Fuji – de la colección Iuchi", las 46 estampas de la célebre serie "Treinta y seis vistas del monte Fuji" se exhibirán en el Museo Nacional de Arte Occidental de Ueno del 28 de marzo al 14 de junio.

Entre las piezas más destacadas se encuentran estampas adicionales de dos obras especialmente conocidas, "La gran ola de Kanagawa" y "Un día despejado con brisa sureña".

Una de las características clave de la exposición es su enfoque en el reverso de las estampas de ukiyo-e. Muchas de las obras expuestas no tienen papel de soporte aplicado, lo que permite a los espectadores observar los vívidos pigmentos y rastros del proceso de impresión. Para que esto sea posible, la exposición planea adoptar un método de exhibición para obras seleccionadas que permita verlas tanto por delante como por detrás. Esta presentación evoca la experiencia de los espectadores del período Edo, quienes pudieron haber tenido estas impresiones en sus manos y las examinaron detenidamente.

Todas las imágenes pertenecen a "Treinta y seis vistas del monte Fuji" de Katsushika Hokusai (1760-1849), ca. 1830-1833, xilografía a color; Colección Iuchi, depositada en el Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio.

