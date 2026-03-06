El Valle del Jerte organiza una nueva edición de Primavera y Cerezo en Flor en 2026

viernes 06 de marzo de 2026 , 10:00h

La primavera ya tiene fecha en el norte de Extremadura. Del 20 de marzo al 3 de mayo de 2026, el Valle del Jerte volverá a convertirse en un océano blanco con una nueva edición de Primavera y Cerezo en Flor, una de las celebraciones más esperadas del calendario natural y cultural español.

Durante más de seis semanas, el valle desplegará una programación pensada para todos los públicos: rutas al aire libre, citas culturales, propuestas gastronómicas, actividades deportivas y encuentros que conectan tradición y naturaleza en un escenario único.

Tres tiempos para vivir la primavera

Como cada año, la programación se articula en torno a tres momentos que siguen el pulso del paisaje:

Despertar del Valle (20 – 26 de marzo)

La bienvenida a la estación arranca con actividades que celebran el renacer del entorno: paseos interpretativos, eventos culturales y experiencias que invitan a reconectar con la naturaleza en pleno inicio del ciclo primaveral.

Cerezo en Flor (27 de marzo – 12 de abril)

Es el momento culminante. La floración tiñe el valle de blanco y se celebra la Fiesta de Interés Turístico Nacional, epicentro de conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y propuestas que ponen en valor el patrimonio y la identidad jerteña. Un espectáculo efímero que cada año atrae a miles de visitantes.

Lluvia de Pétalos (13 de abril – 3 de mayo)

Tras el esplendor, llega la magia silenciosa: los pétalos caen y el paisaje se transforma en una delicada alfombra blanca. Es tiempo de disfrutar del valle con otra mirada, en una fase más serena pero igual de fascinante.

Planifica tu viaje según la floración

Uno de los grandes atractivos del evento es el seguimiento en tiempo real del estado de los cerezos, una herramienta clave para quienes desean organizar su escapada en el momento óptimo de floración. La información se actualiza de forma constante a través de los canales oficiales de turismo del valle.

La organización recuerda que la programación puede estar sujeta a ajustes y que se irán incorporando nuevas actividades a lo largo de los próximos meses para enriquecer la experiencia.

Para consultar el calendario completo, novedades y evolución de la floración, se recomienda visitar las plataformas oficiales de la Mancomunidad del Valle del Jerte y la Oficina de Turismo.