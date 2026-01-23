La Semana Santa de la ciudad de Soria se promociona por primera vez en FITUR

viernes 23 de enero de 2026 , 08:15h

Dentro de las acciones que este año tiene previstas la Junta de Cofradías de la ciudad de Soria para posicionar la Semana Santa de la ciudad de Soria a nivel turístico, está la presentación de los actos de este evento social, cultural y religioso en la feria de FITUR de Madrid.

En el acto de presentación contaremos con la presencia de José Damián Ferrero Monge, de la Cofradía de La Flagelación y gran conocedor de la Semana Santa de Soria así como de Óscar Jiménez, de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria y cofrade mayor de La Soledad, ellos dos ofrecerán una visión diferente de esta celebración que combinan tradición, patrimonio y cultura, además, de ponerse en valor el componente gastronómico de la Semana Santa en la ciudad, con productos tradicionales como las torrijas sorianas y la limonada, que forman parte de la experiencia turística en estas fechas. Por otro lado, se presentará el vídeo de los sentidos de la Semana Santa de Soria una visión distinta de esta fiesta y de este momento.

Semana Santa de Soria

Dentro de las tradiciones que tiene Soria y que la hacen distinta, no podía faltar su Semana Santa muy desconocida para devotos y turistas. Y es que durante la Semana Santa soriana sus cofradías procesionan por las calles siguiendo de una forma exhaustiva y recta la cronología de la Pasión de Cristo. El resultado es un relato a modo de crónica que la diferencian del resto de celebraciones de Semana Santa de las distintas Comunidades Autónomas.

Ocho cofradías se encargan de hacer posible este guion coherente y coordinado pues cada una de ellas dedica sus pasos de forma detallada y exclusiva a un pasaje evangélico de la Pasión de Cristo antes de su muerte. Empezando por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén que inaugura esta crónica el Domingo de Ramos y siguiendo por la Hermandad Oración en el Huerto y por la Cofradía de la Flagelación del Señor, que procesionan las dos en la noche del Martes Santo, la Hermandad del Ecce Homo que sale desde la maravillosa iglesia de Santo Domingo el Miércoles Santo, la de las Caídas de Jesús el Jueves Santo, la Hermandad de la Virgen de la Soledad, que inicia su recorrido a las 11.30h. de la noche del jueves al límite de la llegada del gran Viernes Santo. Es ese día, uno de los grandes para los cristianos, cuando salen las cofradías de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz por la mañana y la del Santo Entierro cuando ya la tarde ha caído, siendo esta última hermandad la decana de Soria.

Todas las procesiones han seguido una carrera oficial por el centro de la ciudad de Soria y todas han tenido como punto de llegada la Concatedral de San Pedro. Desde allí será desde donde saldrán todas acompañando al Santo Entierro en una magna e impresionante procesión. Si hay que clasificar a la Semana Santa de Soria es por la austeridad, el silencio y la devoción. Todo un reflejo de cómo es la capital soriana y sus habitantes.

La tradición de la Semana Santa de Soria se remonta hasta el año 1256, momento en el que Alfonso X “El Sabio” menciona por primera vez las festividades con motivo de la Semana Santa en el Fuero de la Ciudad de Soria. Por otro lado, a través de distintos documentos se tiene constancia de que ya en el siglo XVI procesionaba la primera Hermandad Penitencial conocida como la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Su sucesora fue la Cofradía del Santo Entierro, fundada en 1887 y, actualmente, la hermandad decana de Soria.

La historia también se refleja y se deja notar en los conjuntos escultóricos que procesionan durante esta Semana Grande entre los que destaca el Cristo del Humilladero (siglo XVI) con claras influencias del maestro Juan de Juni o el llamado Cristo de los Florines posiblemente elaborado en el taller de Berruguete. Junto a estas tallas se encuentra el misterioso Lignum Crucis, un pequeño fragmento de madera de la auténtica cruz de Cristo que se venera y se guarda en la Concatedral de Soria y que es llevado en un relicario de orfebrería de plata y pedrería. Una reliquia que está documentada desde 1522 y que perteneció a la poderosa familia de los Borgia.