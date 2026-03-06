Tokio acogerá una nueva edición del Tokyo Creative Salon

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, celebrará del 13 al 22 de marzo Tokyo Creative Salon 2026 (TCS2026), el festival creativo más grande de Japón de entrada gratuita.

Desde su lanzamiento en el año 2020, esta cita se ha convertido en el epicentro de la creatividad del país durante toda una semana, abarcando todo tipo de disciplinas: moda, diseño, arte, artesanía y tecnología.

Al utilizar la propia ciudad como escenario de exposición, y coincidiendo con la temporada de los cerezos en flor –sakura–, el festival atrae una gran atención del público tanto a nivel nacional como internacional, llegando a recibir más de 1,25 millones de visitantes en 2025

“FUTURE VINTAGE” como tema central

Esta nueva edición tiene como tema central “Future Vintage” –o “Vintage del futuro”– y tratará de explorar cómo los recuerdos, la cultura y todos los tipos de expresiones creativas acumuladas en la capital japonesa pueden reinterpretarse a través de la sensibilidad contemporánea y transmitirse al futuro.

En definitiva, TCS2026 tiene como objetivo presentar expresiones que sigan haciendo eco a través de las generaciones, desde Tokio al mundo entero. Según su presidente, Hiroshi Ohnishi, “buscamos conectar la cultura y los recuerdos acumulados de la ciudad con expresiones que resuenen en el futuro”.

El director ejecutivo, Satoshi Sugiyama, añade que “Tokio es una ciudad en la que se han ido acumulando capas de creatividad a lo largo del tiempo a través de las personas, los lugares y las diversas influencias culturales. Con TOKYO CREATIVE SALON, reinterpretamos estas capas desde una perspectiva contemporánea y transformamos la propia ciudad en un espacio para la expresión creativa. «FUTURE VINTAGE» refleja nuestra intención de revisitar los recuerdos arraigados en Tokio y dar forma a nuevas formas de creatividad que se transmitirán al futuro”.

Programación de TCS2026

Entre su programación para este año, destaca la celebración de Tokyo Vintage Fashion Week del 13 al 15 de marzo en Shinjuku Sumitomo Building. Este evento permitirá a los asistentes ver, comprar y experimentar todo lo relacionado con la moda vintage, incluyendo mercados con más de 100 tiendas y desfiles innovadores.

Por su parte, City Wide Program invitará a recorrer distintos puntos de la ciudad, como Marunouchi, Nihonbashi, Ginza, Akasaka, Roppongi, Shibuya, Harajuku, Shinjuku y el Aeropuerto Internacional de Haneda. Con él, se ofrece un itinerario que combinará arte público, instalaciones, moda y propuestas culturales que reflejan el carácter histórico y contemporáneo de cada barrio.

Asimismo, contará con Tokyo Trace, una exposición en la que se analizará la relación entre la ciudad y la creatividad de marcas y diseñadores, con el objetivo de que los visitantes puedan comprender cómo el entorno urbano influye en la producción estética.