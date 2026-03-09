Sus derechos, nuestro orgullo: lema de la Semana de la Igualdad de Género de Taiwán

lunes 09 de marzo de 2026 , 08:00h

“Sus derechos, nuestro orgullo”: comienza la Semana de la Igualdad de Género de Taiwán resaltando el empoderamiento de las mujeres

Impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés) de la República de China (Taiwán) y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de los Derechos de la Mujer, la Semana de la Igualdad de Género de Taiwán se celebrará un año más en Nueva York, en paralelo a la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, siglas en inglés) de las Naciones Unidas que tendrá lugar del 9 al 19 de marzo.

Como país pionero de Asia en igualdad de género y en consonancia con el tema de la sesión de este año, “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas”, Taiwán celebrará distintas actividades durante la Semana de la Igualdad de Género centradas en los esfuerzos realizados durante años para avanzar y promover la igualdad de género, mostrando al mundo sus logros en esta materia, así como su sólida capacidad institucional y resiliencia cultural.

El acto principal será la Noche del Poder y la Cultura de las Mujeres de Taiwán, fijado el 13 de marzo en la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Nueva York, contando con la actuación de jazz de la reconocida marimbista y compositora taiwanesa Su Yu-han y la exposición colaborativa de orquídeas. El evento explorará el tema de la justicia y se invitará a distinguidas ponentes a compartir las reformas judiciales, políticas y logros institucionales de Taiwán en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, siglas en inglés). La velada podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube y la página de Facebook del MOFA.

Otro evento destacado es el Foro de Taiwán—Liderazgo Resiliente, Futuros Inclusivos: Mujeres Forjando Caminos Transformadores hacia la Igualdad del 12 de marzo en Nueva York, enfocado en cómo las mujeres líderes en Taiwán y el mundo redefinen las normas de liderazgo en la esfera pública, legal y económica, y donde se compartirán experiencias de mujeres líderes en el impulso de la innovación institucional, el fortalecimiento de la resiliencia de la gobernanza y el avance de la participación inclusiva. Asimismo, más de 60 representantes de 40 gobiernos locales y ONG taiwanesas organizarán más de 30 eventos paralelos durante la CSW donde darán a conocer experiencias prácticas y logros de Taiwán en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.