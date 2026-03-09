Los Premios Fugaz cumplen diez años y celebrarán su gala el 22 de junio en Madrid

lunes 09 de marzo de 2026 , 08:15h

Los Premios Fugaz, los galardones más relevantes del cortometraje español, celebrarán su 10ª edición el 22 de junio en la emblemática Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen (C. Edgar Neville, s/n,) de Madrid, con un aforo para 1.000 asistentes. La gala reunirá a profesionales del sector para reconocer los mejores trabajos del último año y abrirá una edición especial que conmemora una década de trayectoria del certamen, con más de 600 cortometrajes inscritos y una comisión formada por más de 1.800 profesionales.

En línea con la anterior edición de los premios, el palmarés reconocerá el trabajo del cortometraje español en un total de 21 categorías. Además, con motivo de este décimo aniversario, los Fugaz estrenan una nueva una nueva identidad visual conmemorativa, cuyo primer elemento es el cartel oficial.

Samuel Rodríguez, co-director de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, señala: “Diez años después, los Fugaz siguen persiguiendo el mismo objetivo, que el cortometraje ocupe un lugar estable y reconocido dentro del audiovisual. Esta edición es, sobre todo, una celebración del talento y del oficio, y también una forma de agradecer a quienes escriben, ruedan, montan y levantan historias con una intensidad que solo permite el corto”.

Incorporadas en la última edición, las categorías “Mejor Cortometraje Hispanoamericano” y “Mejor Cortometraje de Escuela” ampliaron el alcance del palmarés en dos direcciones complementarias. La primera se decide en colaboración con más de 20 festivales latinoamericanos, con la intención de estrechar vínculos culturales y creativos entre España y América Latina, y con presencia de cinematografías de países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. La segunda nace para dar visibilidad y apoyo a las producciones de nuevos talentos, con una selección de ocho trabajos realizados por estudiantes de algunos de los principales centros formativos de cine del país, reforzando así el puente entre la enseñanza y el circuito profesional.

Durante los meses previos a la gala, el certamen desplegará su calendario público en dos hitos clave. La 'shortlist' se dará a conocer a lo largo de abril, como primer gran corte oficial que marca el inicio de la recta final, mientras que las nominaciones se anunciarán en mayo en un acto de presentación cuya sede se comunicará próximamente.

Además, la décima edición volverá a contar con una red de 77 festivales colaboradores, integrada por 53 festivales amigos y 24 festivales calificadores. El objetivo de esta iniciativa es darles cobertura informativa, apoyar su labor, invitarles a la gala y poner en valor su papel dentro del circuito. En el caso de los festivales calificadores, el cortometraje ganador en sus certámenes obtiene acceso directo a la 'shortlist', reforzando el vínculo de los Fugaz con el circuito de exhibición y con el recorrido real que las obras construyen a lo largo del año.



Diez años de trayectoria

Nacidos en 2017 de la mano de CortoEspaña, los Premios Fugaz se plantearon desde el primer día como un reconocimiento profesional al cortometraje, decidido por la propia industria a través de la Comisión CortoEspaña. En ese recorrido, el certamen ha ido ampliando su alcance y su ambición, con un salto muy visible ya en sus primeros pasos, cuando pasó de 9 categorías en la primera edición a 18 en la segunda y ha seguido creciendo hasta el actual marco de 21.

La gala también ha acompañado esa consolidación con una progresión lógica de espacios. La primera edición se celebró en 2017 en la Cineteca de Madrid y la segunda tuvo lugar en 2018 en el Palacio de la Prensa. Desde 2019, la sede principal se asienta en Kinépolis Ciudad de la Imagen, un salto de escala que encaja con la dimensión que han ido adquiriendo los premios dentro del sector.

Con nueve ediciones ya celebradas, el palmarés acumula más de 150 galardones entregados y una lista de nombres y títulos que funciona como termómetro anual del formato corto. En paralelo, el Fugaz de Honor ha distinguido trayectorias como las de Miguel Rellán, Javier Fesser, Daniel Sánchez Arévalo, Asunción Balaguer, Beatriz Carvajal o Eduard Fernández, y en 2025 se sumó Arantxa Echevarría. Ese mismo año, además, el certamen incorporó dos categorías que ampliaron el perímetro de los premios, “Mejor Cortometraje Hispanoamericano” y “Mejor Cortometraje de Escuela”, abriendo una vía estable hacia Latinoamérica y hacia los nuevos talentos del ámbito formativo.

Los Premios Fugaz cuentan con el apoyo de Kinépolis, Cervezas Alhambra, The Core School, Welab, Hot Perrote, Gobo, Da Vinci Productions y Excena, además del respaldo institucional del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), haciendo posible que estos galardones continúen siendo el gran punto de encuentro del cortometraje español.