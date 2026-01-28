La IA gana terreno en la moda y hace realidad los bocetos de diseñadoras emergentes

miércoles 28 de enero de 2026 , 08:00h

La moda vive un momento de cambio. En una industria que avanza casi tan rápido como la tecnología, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para responder a los grandes retos del sector: producir más rápido, reducir costes, ser más sostenible y, sobre todo, abrir nuevas oportunidades creativas.

Durante años, contar con campañas visuales potentes, editoriales de moda o imágenes de alta calidad ha sido un privilegio reservado a grandes marcas con amplios recursos. Hoy, la IA y herramientas como la de Modelia, capaz de generar imágenes y vídeos hiperrealistas a partir de una prenda, están cambiando las reglas del juego y permitiendo a las marcas emergentes y diseñadores independientes generar contenidos de calidad a nivel de las grandes marcas sin un coste tan elevado al nivel de grandes marcas.

Fashion Weeks cada vez más sostenibles y digitales

Esta evolución también se refleja en las grandes pasarelas internacionales. Fashion Weeks de referencia como Copenhague apuestan cada vez más por diseñadores emergentes, propuestas innovadoras y modelos de producción alineados con la sostenibilidad y la digitalización. En este contexto, la inteligencia artificial se consolida como una aliada estratégica para que estas marcas puedan presentar colecciones y campañas con impacto global.

¿Es la IA un “trampolín” para las pequeñas marcas de moda?

Es una realidad que la inteligencia artificial está siendo implementada en equipos creativos de distintos sectores, incluido el de la moda. En este último, permite generar imágenes de producto, campañas y contenidos editoriales de forma ágil, sin depender de shootings tradicionales ni de grandes equipos de producción. El resultado: más libertad creativa, lanzamientos más rápidos y una mayor capacidad para experimentar con estilos, escenarios y narrativas visuales.

En este contexto, Modelia ha querido abrir espacio al talento emergente, dando la oportunidad a las diseñadoras Inma Dueñas y Miyuki Oashi de llevar sus bocetos un paso más allá y materializarlos en piezas reales, explorando nuevas formas de creación y expresión dentro del panorama actual de la moda.

Una moda más accesible, flexible y sostenible

Más allá de la creatividad, la IA aporta beneficios clave al sector:

Eficiencia y ahorro de costes, al reducir la dependencia de producciones físicas.

Escalabilidad, adaptando campañas a distintos mercados y canales en cuestión de minutos.

Accesibilidad, democratizando el acceso a recursos visuales de alto nivel.

Sostenibilidad, al minimizar desplazamientos, muestras físicas y producciones innecesarias.

Este nuevo modelo está transformando el ecosistema creativo y dando visibilidad a una generación de marcas que apuestan por una moda más consciente, diversa y alineada con los valores actuales.

“La moda evoluciona casi tan rápido como la tecnología, y la inteligencia artificial ya tiene un papel clave en ese avance. La IA permite que marcas con recursos limitados accedan a herramientas creativas que antes eran impensables, impulsando una industria más diversa, sostenible y competitiva”, explica Iván Rodríguez, CEO y cofundador de Modelia. “No obstante, no busca sustituir los talentos de un creativo o un diseñador, sino complementar su actividad. Lo mismo con las marcas, la IA ha llegado como herramienta para las grandes y como oportunidad para las más pequeñas o emergentes”, añade.