Visit Spain, Ramón Masats

martes 17 de marzo de 2026 , 08:45h

Un viaje irónico y mordaz a una España en blanco y negro

4ª edición del clásico de Ramón Masats, ahora con nuevo prólogo de David Uclés.

Visit Spain es uno de los libros más emblemáticos del fotógrafo Ramón Masats, una mirada directa y aguda sobre la España de los años cincuenta y sesenta. Publicado originalmente en 1966, este clásico del fotolibro español vuelve ahora en una nueva edición con prólogo del escritor David Uclés.

Entre 1955 y 1965, Masats recorrió España con su cámara y una obsesión clara: retratar la vida cotidiana del país en un momento de transformación. Mientras el régimen franquista impulsaba el eslogan turístico Spain is different para promocionar el país en el exterior, Masats desarrolló un trabajo fotográfico innovador que revolucionó el panorama del reportaje documental en España.

Sus imágenes capturan escenas de fiestas populares, paisajes rurales y momentos de la vida diaria con una mirada irónica y profundamente humana. El resultado es un retrato de una España marcada por la pobreza material, pero también por una extraordinaria riqueza cultural y social. Con una fotografía directa y aparentemente sencilla, Masats inauguró una nueva forma de narrar la realidad: una fotografía documental donde la personalidad del fotógrafo construye significados que van más allá de lo visible.

El libro incluye además el ensayo Los Sanfermines, iniciado en 1955, considerado una de las obras fundamentales de su carrera. Este trabajo consolidó a Masats como uno de los protagonistas de la renovación del reportaje documental en España.

Sus fotografías capturan fiestas populares, escenas rurales y gestos espontáneos con una mirada directa, irónica y profundamente humana. Más que un reportaje turístico, Visit Spain terminó convirtiéndose en un retrato complejo de un país y de una época.

“Masats radiografió con éxito esta tierra plural, y lo hizo sin maquillar la realidad, pero sí desplegando su mirada artística: la perfección del claroscuro, los planos caídos, los instantes precisos antes del milagro…” David Uclés