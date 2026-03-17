Islandia, el gran destino para viajar este año

martes 17 de marzo de 2026 , 10:00h

En un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica y las tensiones en Oriente Próximo, los viajeros demandan en mayor medida destinos que ofrecen seguridad, tranquilidad y experiencias auténticas.

Según diversos informes internacionales, Islandia sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Este factor, unido a su baja densidad de población, a su apuesta por el turismo sostenible y a la buena conectividad aérea con España, convierte al país nórdico en un destino ideal para quienes buscan viajar con tranquilidad.

Y, por supuesto, la isla ofrece una gran variedad de atractivos con los que el viajero puede desconectar del ruido global y reconectar con la naturaleza. Islandia Tours, touroperador especializado en viajes a Islandia que forma parte del Grupo Island Tours, ha seleccionado algunos de los más espectaculares:

Seljalandsfoss: cascada ubicada a 128 kilómetros de Reikiavik, la capital. El río Seljalandsá cae en picado sobre un acantilado a 40 metros de altura, dando lugar a la misma. Su atractivo principal es que, gracias a su formación natural, permite a los viajeros situarse y caminar por detrás del brote de agua.

Skógafoss: en el sur, cerca del pueblo de Skógar, el río Skógá se estrella contra un muro de roca, realizando un salto por encima de una meseta para precipitarse en una llanura y formar la cascada de Skógafoss, visible a kilómetros de distancia por su altura de 62 metros y su anchura de 25 metros.

Volcán Katla: a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Vík, se localiza el volcán Katla. Está completamente cubierto de hielo, dando lugar al glaciar Mýrdalsjökull En él, la cueva de hielo Katla se puede visitar y es una de las actividades más interesantes.

Jökulsárlón: es el lago glaciar más grande y conocido de Islandia, siendo uno de sus principales símbolos naturales. Por sus 18 km2 flotan icebergs que se desprenden de la lengua glaciar Breiðamerkurjökull, entre los que se puede pasar dando un agradable paseo en barco anfibio.

Gullfoss: el cauce del río Hvítá fluye hasta dar lugar a Gullfoss, la “Cascada Dorada”, que sorprende por sus dimensiones, su altura de 31 metros, su catarata doble y su fuerza. Para visitarla, merece la pena hacer el tour por el “Círculo Dorado”, que incluye el Parque Nacional Þingvellir y los géiseres de Haukadalur.

Geysir y Strokkur: en el valle de Haukadalur es posible admirar los géiseres geotérmicos de Geysir y Strokkur. El primero es el más antiguo que se conoce, así como uno de los mayores ejemplos de este fenómeno. Es capaz de expulsar agua hirviendo hasta con una altura de 80 metros al aire.

Aurora boreal: de septiembre a mediados de abril, se puede admirar la belleza de la aurora boreal, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Sus luces danzan sobre el cielo, tiñendo de verde y púrpura los paisajes helados y creando un momento que parece detener el tiempo.