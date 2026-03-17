Wiccan Play Blues: el nuevo sello que impulsa a mujeres artistas mayores de 40 años

martes 17 de marzo de 2026 , 08:15h

“No somos emergentes, somos artistas efervescentes”

La propuesta de Wiccan Play Blues se articula alrededor de un concepto que busca romper estereotipos dentro de la industria: el de las “artistas efervescentes”.

Con el eslogan registrado “No somos emergentes, somos artistas efervescentes”, Memphis plantea una reivindicación del talento y la madurez artística como una etapa de plenitud creativa, en contraposición a la etiqueta de “emergente”, habitualmente asociada a artistas jóvenes.

Dese su puesta en marcha, a finales de diciembre el sello cuenta ya con tres artistas, un dúo y el proyecto multidisciplinar Wiccan Play Blues, un formato colaborativo que reúne instrumentistas e intérpretes de distintos lugares para crear actuaciones únicas en cada presentación.

Esta iniciativa se concibe como un espacio en constante movimiento, donde la música se adapta a cada contexto y las artistas colaboran libremente.

Con vocación internacional, el sello acoge tanto a artistas españolas como de Latinoamérica, consolidando una red que comparta la pasión por la música americana en sus múltiples expresiones.

Wiccan Play Blues excluye expresamente géneros como la música electrónica, urbana o flamenca, para centrarse en las raíces y sonidos que definen la tradición americana.

Más que un sello, es un movimiento artístico que celebra la madurez creativa, el poder femenino y la fuerza del talento sin fecha de caducidad.