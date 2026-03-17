15 años de CUTRECON, un libro recopilación con las 127 peores películas proyectadas

martes 17 de marzo de 2026 , 08:30h

CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, ha lanzado su nuevo libro oficial, titulado “15 años de CUTRECON”.

Se trata de una recopilación en clave de humor con las 127 peores películas que se han proyectado a lo largo de la historia del evento, en una obra que, según sus autores, está pensada como “memoria para los veteranos y como puerta de entrada para quienes se asomen al universo de CUTRECON por primera vez”.

A lo largo de más de una década, este festival ha traído a la capital de España algunas de las peores películas del mundo. Auténticos disparates audiovisuales llegados de todos los rincones del planeta y que se proyectan en sesiones multitudinarias y altamente lúdicas, donde se anima al público a “alucinar y reír con largometrajes tan malos que son buenos”, en palabras de Carlos Palencia, director del certamen.

“15 años de CUTRECON” se organiza en 15 capítulos, uno por cada edición del festival, y en cada uno de ellos el lector encontrará una selección de fichas que incluyen los datos básicos de cada película, una descripción en tono humorístico y una puntuación basada en la reacción del público el día de la proyección.

Todos los filmes incluidos en este libro se describen como “comedias involuntarias que encajan de lleno en el terreno donde CUTRECON se reconoce al instante, el del desastre accidental, el del intento honesto que descarrila y, por alguna razón, no puedes dejar de mirar”, añade Palencia.

En tapa blanda y con 121 páginas impresas a todo color, el libro ya puede adquirirse por 20 euros -gastos de envío no incluidos- en la tienda oficial de Cinecutre.com, a través del siguiente enlace.