El fenómeno infantil 44 GATOS ¡En Vivo! llega a La Latina

jueves 05 de febrero de 2026 , 08:00h

Tras su éxito en Italia, donde ha recorrido teatros de todo el país con miles de espectadores, 44 Gatos ¡En Vivo! se estrena en España el próximo sábado, 21 de febrero, a las 12:00h en el Teatro La Latina de Madrid. Se trata del espectáculo oficial basado en la exitosa serie italiana de animación creada en 2018 por Iginio Straffi, producida por Rainbow Group.

En España, la producción ejecutiva corre a cargo de Michele Muscimarro, fundador de Duemme Music Management, con la asociación de DM Show Services, junto a Discovery Producciones e Isolani Spettacoli. La dirección artística, musical y coreografía son de Lele Mari y el coordinador de la gira es Álex Fernández.

Con dos temporadas y 108 episodios, la serie se ha convertido en un fenómeno internacional, emitido en Nickelodeon, Clan TV, YouTube y Netflix, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora, este fenómeno infantil llega por primera vez a los escenarios españoles con su espectáculo en directo y totalmente en castellano.

Durante sus 90 minutos de duración, el espectáculo recrea el universo de la serie con los personajes principales en el escenario - los Buffycats Lampo, Milady, Pilou y Meatball, junto a la Abuela Pina e Isotta-. Este show musical, interactivo y didáctico incluye canciones populares de la serie y promueve valores como la amistad, la tolerancia o la diversidad, ofreciendo una experiencia vibrante y llena de magia para toda la familia.

Al igual que en la exitosa versión italiana, la versión en español incorpora canciones originales de la serie, coreografías y una propuesta interactiva que invita a los niños a cantar, bailar y participar activamente en la historia, combinando entretenimiento y valores educativos.

Tras su éxito por Italia, el show acaba de arrancar su gira por México y Argentina, y está previsto que, tras su paso por Madrid, inicie una gira por España.