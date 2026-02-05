Exposición ARTE URBANO. DE LOS ORÍGENES A BANKSY en la Fundación Canal

jueves 05 de febrero de 2026 , 09:15h

La Fundación Canal, dentro de su línea de trabajo dedicada a explorar la relación entre arte y entorno, presenta del 4 de febrero al 3 de mayo de 2026 la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy, una ambiciosa propuesta que traza la historia y transformación del arte urbano desde sus primeras manifestaciones en la década de 1960 hasta su consolidación como una de las expresiones artísticas más influyentes del presente.

La muestra propone un recorrido internacional por un fenómeno nacido al margen de las instituciones, en la calle y para la calle, que ha cuestionado de forma radical los límites tradicionales del arte. A través de sus diferentes etapas, la exposición pone de relieve cómo el arte urbano ha redefinido la relación entre creación artística, espacio público y sociedad, manteniendo siempre una tensión latente entre lo ilegal y lo legitimado, entre la rebeldía y el reconocimiento institucional, sin perder de vista las tensiones que siguen definiendo al movimiento.

Comisariada por Patrizia Cattaneo Moresi, reúne un conjunto excepcional de más de 60 obras de los artistas más influyentes y consagrados de esta disciplina, desde Jean Michel Basquiat, Keith Haring, Crash, Seen, Blek le Rat, Miss.Tic, Invader, RAVO, OBEY, JR, Os Gêmeos, Vhils, hasta los españoles SUSO33, El Xupet Negre o PichiAvo, con especial atención al mítico Banksy. Un repertorio variado de épocas, técnicas, medios y materiales.

El recorrido expositivo se articula en cinco etapas cronológicas, a las que se suma un espacio monográfico dedicado a Banksy, figura clave para entender la dimensión mediática, política y simbólica del arte urbano en el siglo XXI. Como cierre, la exposición plantea un debate abierto sobre qué puede considerarse hoy arte urbano, invitando al visitante a reflexionar sobre sus límites, su dependencia del contexto y su constante redefinición.

Los orígenes del arte urbano: la ciudad como escenario y como mensaje

En el recorrido expositivo, podemos ver cómo el arte urbano surge a finales de los años sesenta en la periferia de Nueva York y sin pretensión artística. El grafiti nació como una herramienta de visibilidad y afirmación identitaria. Lo que comenzó como una firma (tag) se transformó rápidamente en un sistema complejo de códigos visuales, estilos y estrategias de ocupación del espacio público, que convirtieron la ciudad y sus infraestructuras en un territorio simbólico en disputa, como respuesta a problemáticas sociales como la marginalidad, la desigualdad o la exclusión.

De la calle al museo

A partir de los años ochenta, el arte urbano comenzó a dialogar con el sistema del arte contemporáneo. Galerías, museos y colecciones empezaron a interesarse por unas prácticas que, sin perder su carácter crítico y subversivo, demostraban una enorme potencia estética y conceptual.

Este proceso, no exento de tensiones, permitió ampliar los lenguajes, técnicas y soportes del movimiento e iniciar el camino para ser considerado como una forma de arte de pleno derecho.

En su llegada a Europa, con ciudades de fuerte carga histórica y cultural, el arte urbano incorporó nuevas técnicas y discursos: el uso del esténcil, la intervención monumental, la poesía visual o la cita artística.

La pared dejó de ser únicamente un espacio de confrontación para convertirse en un lugar de diálogo con la arquitectura, la memoria y la identidad colectiva.

Un fenómeno global en la era digital

Desde el año 2000, la diversidad de lenguajes y enfoques ha dado lugar a un panorama extraordinariamente plural. La expansión global del arte urbano alcanzó su máxima proyección con la llegada de internet y las redes sociales, que transformaron radicalmente su circulación y recepción.

Las obras ya no existen solo en el lugar donde se realizan, sino que se reproducen, se comparten y se reinterpretan, alcanzando una visibilidad internacional inmediata y siendo percibidas por un público cada vez más amplio como “arte”.

En definitiva, la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy invita a un recorrido por esta disciplina artística, que cuenta con un lenguaje crítico y en permanente transformación, nacido en la calle, atravesado por la tensión entre rebeldía e institucionalización, y plenamente vigente como forma de interpretar y cuestionar el mundo contemporáneo. Más que un proceso lineal, la exposición construye un mapa de conexiones, influencias y desplazamientos que dan testimonio de la riqueza, calidad plástica y diversidad del fenómeno, y muestra, además, la difusa frontera entre creatividad e ilegalidad dentro del arte urbano, una cuestión que sigue planteando interrogantes.