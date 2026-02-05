El Teatro Español presenta El nudo gordiano, de Johnna Adams, dirigida por Israel Elejalde

jueves 05 de febrero de 2026 , 09:00h

El Teatro Español (Madrid) estrena el próximo 10 de febrero El nudo gordiano, de la dramaturga estadounidense Johnna Adams, con la dirección de Israel Elejalde y la adaptación de Paula Paz. La obra se adentra en los territorios más complejos de la maternidad, la responsabilidad y el dolor.

Ambientada en una pequeña comunidad sacudida por una tragedia escolar, la pieza enfrenta a una madre con la profesora de su hijo en un encuentro que, lejos de ofrecer consuelo, se transforma progresivamente en un combate verbal marcado por la tensión, los reproches y las verdades incómodas. Lo que comienza como una conversación conciliadora deriva en un duelo moral donde cada palabra abre nuevas grietas.

Con una estructura precisa y diálogos afilados, Adams plantea preguntas de gran calado ético: ¿quién es responsable cuando un niño no encaja en los márgenes de lo normativo?, ¿dónde termina la responsabilidad de la familia y dónde comienza la del sistema educativo?, ¿qué significa proteger? El nudo gordiano no ofrece respuestas fáciles, pero invita a mirar de frente las zonas más ambiguas de la condición humana.

Israel Elejalde traslada al escenario esta metáfora clásica, el nudo imposible de desatar, como imagen central de un conflicto contemporáneo. Como señala el propio director, “la pieza plantea una dicotomía ante el abismo: cortar el nudo o intentar deshacerlo. ¿A quién corresponde esa decisión y quién asume las consecuencias?”. La obra sitúa así al espectador ante un dilema moral sin soluciones claras, donde el bien y la mal rara vez aparecen delimitados.

El reparto lo componen Eva Rufo, en el papel de Heather, y María Morales, como Corryn. Ambas intérpretes sostienen el desarrollo de la pieza a través de un trabajo actoral preciso que articula el progresivo enfrentamiento entre los dos personajes. La propuesta escénica se completa con la escenografía de Mónica Boromello, el vestuario de Sandra Espinosa, la iluminación de Paloma Parra y sonido de Sandra Vicente.

La obra, una producción del Teatro Español y Teatro Kamikaze, podrá verse del 10 de febrero al 22 de marzo de 2026, a las 19:30 h, en la Sala Pequeña – Margarita Xirgu, con una duración aproximada de 80 minutos. La función accesible tendrá lugar el viernes 13 de marzo, con audiodescripción y sobretitulado para personas sordas (se recomienda adquirir entradas a partir de la fila 5). /