El Cervantes colaborará con la Fundación Yuste en programas de IA en español

El Instituto Cervantes y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste firman un protocolo general de actuación por el que ambos firmantes se comprometen a desarrollar proyectos culturales y científicos, para cooperar en programas tecnológicos con especial atención al español en la Inteligencia Artificial.

En la firma del acuerdo en la sede del Cervantes han estado presentes el director del Instituto, Luis García Montero, y el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero.

Para García Montero, esta relación es importantísima «para las perspectivas iberoamericanas», porque según los últimos datos del Anuario del Cervantes «los hablantes de español y de portugués suman más de 800 millones, algo fundamental en las relaciones internacionales hoy en día», señaló el director del Instituto, que añadió: «Yuste, por su situación fronteriza con Portugal, es un representante de la identidad iberoamericana que ejerce una gran labor para reforzar los vínculos con Portugal y Europa».

En el documento, ambos firmantes expresan su voluntad de establecer un espacio de colaboración para el desarrollo de acciones y actividades en diversos campos, entre los que se incluye la cooperación en programas de difusión tecnológica e innovación.

Precisamente en este apartado se trabajará con especial atención al español en la IA y al español como instrumento de trabajo en organismos internacionales.



Rica herencia europea e iberoamericana

También se comprometen en la organización conjunta de programas culturales, seminarios, exposiciones, encuentros, tribunas o mesas de trabajo que «difundan y pongan de relieve la rica herencia europea e iberoamericana».

En esta misma línea, se centrarán en programas en torno a las relaciones entre la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe y el análisis de «los retos y desafíos a los que se enfrentan» las regiones europea e iberoamericana.

Por su parte Moreno Piñero destacó la confianza que tiene en que esta relación de colaboración con el Instituto Cervantes será «muy estrecha y muy fértil».

Por último, el documento establece la utilización de determinadas instalaciones y equipos disponibles de ambas instituciones, en las condiciones que se establezcan de mutuo acuerdo.

La aplicación de este protocolo se extenderá por un periodo de cuatro años, pudiendo prolongarse por otros cuatro años por acuerdo de los firmantes.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es una entidad pública, sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador. Esta entidad tiene por objeto y fines contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad.