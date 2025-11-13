La bella durmiente, musical para toda la familia, en el Teatro La Latina en Navidades

jueves 13 de noviembre de 2025 , 10:00h

Creado por la prestigiosa escuela Jana Producciones, esta adaptación lleva al terreno musical el clásico cuento de Perrault con canciones originales que van del rock’n’roll al pop pasando por el funk, el rap o incluso el gospel.

El Teatro La Latina recibirá entre el 23 de diciembre y el 5 de enero al que será el plan imprescindible para toda la familia de estas navidades, La bella durmiente y el bosque escondido, una encantadora y divertida adaptación musical del clásico cuento de Perrault.

Por el escenario de La Latina pasarán los personajes clásicos del cuento como Aurora, Maléfica, el príncipe y las tres hadas, pero en esta ocasión lo harán cantando y bailando al ritmo de temas originales que van del rock’n’roll al pop pasando por el funk, el rap o incluso el gospel.

La bella durmiente y el bosque escondido es un musical especialmente pensado para que lo disfrute toda la familia al completo, con 13 personajes sobre el escenario, un argumento lleno de aventuras emocionantes, humor y diversión y una gran producción audiovisual.

Un cuento clásico al ritmo de música actual

Pero, sobre todo, niños y mayores disfrutarán como nunca con las canciones originales y coreografías del musical, con las que podrán cantar al ritmo de temas traídos a la actualidad y toda la familia terminará bailando en el patio de butacas.

Temas musicales frescos y divertidos que definen personajes o situaciones, cada una con su ritmo y melodía. Así, Un Reino feliz, muestra a través de un divertido Rock and Roll la alegría de un mundo en el que no hay preocupaciones, Blues de Maléfica escenifica el poder del mal a través de un poderoso blues; Revertir la maldición es un pegadizo tema pop con aires disco y rap con el que las tres Hadas presentan batalla al mal, mientras que Rock del Bosque es un brillante tema con tres partes diferenciadas que trae reminiscencias de los Beach Boys, del funk y del electropop de los 90.

El vals clásico de Chaikovski en su ballet La Bella Durmiente también tendrá presencia en la obra, mientras que Aquí te esperaré es una balada emocionante interpretada por Aurora. Finalmente, Aurora y Maléfica representa el encuentro entre ambos personajes al ritmo del jazz-blues y Buscamos un príncipe representa la búsqueda de la solución al problema creado por Maléfica con aires de gospel y R&B.

Todo ello aderezado con coreografías vibrantes, un vestuario lleno de color, efectos de iluminación y proyecciones que recrean la magia del cuento original. Con una duración de 75 minutos y en horario matinal (12:00h), el musical La bella durmiente se convierte en un plan imprescindible para estas navidades apto para niños de todas las edades.

Una creación de la escuela Jana Producciones.

La bella durmiente y el bosque escondido es una creación de la prestigiosa escuela Jana Producciones, referente en la producción de eventos teatrales, musicales y espectáculos para todos los públicos que ha cosechado más de 40 premios nacionales.

El director de la obra es Javier Muñoz, autor, compositor y director de obras como La Leyenda del Unicornio, Antígona tiene un plan o Blancanieves Boulevard, entre otras, por las que ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Max.

Además de productora, Jana es una de las escuelas de artistas más prestigiosas de nuestro país en la que se han formado grandes actores y actrices, cantantes y bailarines que ahora están en las mejores producciones musicales a nivel nacional e internacional.