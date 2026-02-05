Un baile de máscaras inspirado en los años 20 anuncia la llegada del carnaval

jueves 05 de febrero de 2026 , 08:15h

Madrid se coloca la máscara para dar la bienvenida al Carnaval 2026. Del 14 al 18 de febrero, la ciudad se rendirá a la celebración de don Carnal, con el tradicional desfile y diversas actividades y actuaciones musicales organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, que tendrán su epicentro en Madrid Río y Matadero Madrid. La ilustradora madrileña Carmen García Huerta ha sido la encargada de diseñar el cartel que desde hoy vestirá las calles de la capital.



La imagen del cartel es una colorida composición de inspiración art déco que recuerda a las imágenes estilizadas de los bailes de máscaras de los años 20, una de las décadas preferidas por la autora. Además, la ilustradora ha querido hacer un homenaje a la década de los 70 con la tipografía de la revista Avant Garde, icono de vanguardia y diseño que tanto significó a finales de los 60 y principios de los 70 tanto en el ámbito artístico como en el sociológico. En el baile de máscaras está incluido, asimismo, el gato madrileño.

Carmen García Huerta ha sido seleccionada como una de las 100 mejores ilustradoras internacionales en la prestigiosa publicación The Illustrator, de TASCHEN, en la edición de 2019 y en la de 2014. Entre sus clientes, se encuentran importantes marcas como Yves Saint Laurent, Lancôme, Louis Vuitton, Joyerías Suárez, Cinco Jotas, La Cartuja de Sevilla, Cervezas Alhambra o El Corte Inglés.