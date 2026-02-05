Zenith presenta el reloj Defy Revival A3643 en la feria LVMH Watch Week 2026

jueves 05 de febrero de 2026 , 09:30h

En 2022, ZENITH presentó el DEFY Revival A3642, una reinterpretación precisa de uno de los primeros modelos DEFY de 1969, con la característica caja octogonal, el bisel de 14 lados, la esfera degradada y el icónico brazalete "escalera". Al año siguiente, la Manufactura presentó la versión renovada de la referencia A3691 de 1971, fácilmente reconocible por su llamativa esfera de color rubí. La historia continúa durante la LVMH Watch Week 2026 con la reintroducción de otra creación clave de 1969: el DEFY Revival A3643, que se distingue por su refinada esfera plateada.

El año 1969 sigue siendo un momento determinante para ZENITH. Junto con la presentación del innovador calibre El Primero, la Manufactura lanzó la línea DEFY, una exploración de la geometría audaz, la integridad estructural y la resistencia sin concesiones. Apodado como "bóveda bancaria", el modelo original expresaba un nuevo vocabulario de diseño caracterizado por líneas marcadas, superficies facetadas y presencia arquitectónica.

El DEFY Revival A3643 recupera fielmente las características que convirtieron al primer DEFY en un icono y que siguen influyendo en la colección actual. Su robusta caja de acero de 37 mm sigue el diseño renovado de las últimas ediciones Revival, mientras que la esfera plateada refleja la elegancia discreta del modelo original.

Meticulosamente diseñada a partir de un escaneo de alta precisión del modelo vintage, la esfera ha sido recreada respetando al máximo su estructura original. Los índices aplicados presentan un sofisticado perfil de dos niveles con un plano central satinado que se eleva sobre las cavidades lacadas en negro brillante para crear un llamativo juego de profundidad y contraste. Los bloques luminiscentes y las agujas facetadas garantizan una legibilidad óptima, mientras que el segundero destaca por un segmento rectangular de color naranja intenso que mejora tanto la visibilidad como el dinamismo

En lugar del fondo de caja sólido del modelo de 1969, el DEFY Revival A3643 cuenta con un fondo de caja abierto de zafiro que muestra el movimiento de manufactura automático Elite 670 con su rotor calado con la forma de la estrella de ZENITH. El movimiento late a una frecuencia de 4 Hz, garantiza una reserva de marcha de 50 horas y muestra las horas, los minutos, los segundos y la fecha. El reloj está equipado con el emblemático brazalete "escalera" diseñado originalmente para ZENITH por Gay Frères en 1969.