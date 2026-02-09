Experiencia romántica personalizada en el hotel Royal Palm Beachcomber Luxury para San Valentín

Royal Palm Beachcomber Luxury, uno de los hoteles más emblemáticos de la isla de Mauricio, presenta “Timeless Romance”, una experiencia romántica personalizada disponible durante todo el año y especialmente concebida para celebrar San Valentín. La propuesta está dirigida a parejas que buscan una escapada de lujo marcada por la intimidad, el bienestar y experiencias exclusivas.

Fiel a su nombre, “Timeless Romance” celebra el amor más allá de las estaciones y de las fechas señaladas. Ya sea para San Valentín, una luna de miel, una renovación de votos o una escapada en pareja, esta experiencia ofrece una estancia idílica realzada por la elegancia, el servicio personalizado y la discreción que caracterizan a este exclusivo hotel boutique.

Una escapada romántica diseñada al detalle

La experiencia comienza desde la llegada a Mauricio, donde las parejas son recibidas en el aeropuerto por un conductor privado del hotel. A su llegada a la suite, les espera el cóctel de bienvenida Elixir, champán rosado acompañado de un ramo de rosas y una cuidada selección de detalles pensados para crear una atmósfera íntima desde el primer momento.

El eje central de la oferta es el tratamiento exclusivo “Royal Suite” del spa, un ritual de bienestar compartido de 120 minutos en una cabina doble privada. Incluye exfoliación corporal, masaje, baño japonés y champán, concebidos como un viaje sensorial para disfrutar en pareja. La experiencia se completa con una cena privada en la playa en un entorno especialmente preparado, decoración romántica en la habitación y una sesión fotográfica al atardecer para capturar los momentos más especiales de la estancia.

Experiencias personalizadas para recuerdos imborrables

Para enriquecer aún más la experiencia, el equipo de Royal Palm Beachcomber Luxury ha diseñado una selección de actividades románticas a medida. Las parejas pueden optar por un aperitivo al atardecer a bordo del yate Royal Princess o en el islote privado del hotel, acompañado de música de violín en directo.

Los amantes de los coches clásicos tienen la oportunidad de descubrir la isla a bordo de vehículos antiguos, mientras que quienes buscan una experiencia diferente pueden disfrutar de un paseo a caballo por la playa, en un entorno donde el mar y la tierra se encuentran en perfecta armonía.

San Valentín: una vuelta al mundo gastronómica en Asiya

Con motivo de San Valentín, el sábado 14 de febrero de 2026, el restaurante Asiya presenta un menú especial diseñado por el chef ejecutivo William Girard, que propone un recorrido gastronómico por distintos sabores del mundo.

El menú comienza en Japón con gyoza crujiente de cerdo y jengibre, continúa en Perú con ceviche de lubina acompañado de sorbete de jalapeño y sigue hacia Indonesia con laksa picante de lubina chilena. El viaje prosigue en Tailandia con pollo orgánico de primavera combinado con ajo negro, maracuyá y una salsa de cacahuete aterciopelada, y culmina en China con una manzana caramelizada realzada con frambuesa, lichi, sésamo negro y jazmín.

Con “Timeless Romance”, Royal Palm Beachcomber Luxury invita a las parejas a celebrar el amor en un entorno excepcional, donde el refinamiento, la intimidad y las experiencias exclusivas se unen para convertir cada estancia en un recuerdo verdaderamente inolvidable.