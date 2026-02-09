Radisson Individuals debuta en España con dos hoteles wellness en Asturias

lunes 09 de febrero de 2026 , 08:00h

Radisson Individuals entra oficialmente en el mercado español con una doble incorporación en Asturias: Blau Hotel Las Caldas y Blau Gran Hotel Las Caldas, ambos miembros de Radisson Individuals. Situados en el valle de Las Caldas, a pocos minutos de Oviedo, esta incorporación marca la llegada de la marca a España y refuerza su apuesta por una hospitalidad con carácter propio en destinos vacacionales estratégicos.

Blau Hotels Las Caldas combina más de 250 años de tradición termal con una propuesta hotelera contemporánea. El complejo reúne 156 habitaciones y suites, amplias zonas ajardinadas, instalaciones de spa de referencia y espacios para eventos, en un entorno que integra bienestar, gastronomía y naturaleza.

“El lanzamiento de Radisson Individuals en España, con dos hoteles tan singulares, supone una clara muestra de nuestras ambiciones en este mercado”, señala Joep Peeters, Chief Operating Officer, Franchise, de Radisson Hotel Group. “Radisson Individuals reúne hoteles con una fuerte identidad local y un firme compromiso con la calidad, el servicio y la atención al detalle. La incorporación de estos establecimientos a la marca refleja nuestra apuesta por colaborar con destinos con personalidad, historia y proyección sólida a largo plazo.”

Blau Gran Hotel Las Caldas, miembro de Radisson Individuals: donde la historia se une al bienestar

Fundado en 1776, Blau Gran Hotel Las Caldas es uno de los balnearios históricos más relevantes de España. Durante más de dos siglos, sus aguas mineromedicinales han atraído a generaciones de visitantes vinculados al termalismo y al descanso. Hoy, tras una cuidada transformación, el hotel de cinco estrellas inicia una nueva etapa que mantiene su elegancia arquitectónica y suma un diseño contemporáneo, tecnología actualizada y una experiencia de estancia renovada.

Ubicado en edificios históricos y rodeado de jardines de más de 40.000 m², el hotel ofrece 79 amplias habitaciones y suites luminosas, concebidas como espacios de calma y descanso. En su núcleo se encuentran el Royal Spa y el histórico Balneario, donde salas abovedadas, piscinas termales y circuitos de hidroterapia se apoyan en siglos de tradición termal.

Blau Hotel Las Caldas, miembro de Radisson Individuals: vida activa en un entorno natural privilegiado

Blau Hotel Las Caldas completa la propuesta de Las Caldas con una experiencia de cuatro estrellas centrada en la actividad, la naturaleza y el bienestar. A pocos minutos de Oviedo, el hotel ofrece una ubicación idónea para explorar los paisajes, rutas y montañas de Asturias.

Con 77 habitaciones, instalaciones fitness y acceso a actividades al aire libre, el forma parte de una propuesta pensada para combinar descanso y actividad. Junto al resto del complejo, se presenta como un destino flexible, capaz de adaptarse a distintos perfiles de viajeros, desde parejas y familias hasta grupos corporativos.

Gastronomía inspirada en Asturias

La propuesta gastronómica de Blau Hotels Las Caldas refleja la riqueza del producto asturiano y la tradición culinaria local, con una interpretación contemporánea a cargo del chef Raúl Galán.

Restaurante Scanda, exclusivo para adultos y situado entre los diez mejores restaurantes de Oviedo, ofrece una propuesta de alta cocina fusión en un ambiente íntimo y cuidado. Restaurante Viator combina sabores regionales con técnicas actuales en un espacio luminoso y acogedor, mientras que el Lounge Bar funciona como un punto de encuentro informal para tomar algo o disfrutar de platos ligeros.

Un destino dedicado al bienestar

El bienestar es el eje central de la experiencia en Las Caldas, con Aquaxana Spa como espacio principal, que reúne más de 800 m² de piscinas, zonas de hidroterapia, áreas eco-termales al aire libre y espacios de relajación integrados en el entorno natural. La propuesta se completa con el histórico Balneario y el Royal Spa, que ofrecen tratamientos tradicionales y rituales termales inspirados en una tradición centenaria.

La oferta se completa con piscinas interiores y exteriores, un centro deportivo de 500 m² y una cuidada selección de tratamientos terapéuticos y de belleza diseñados para favorecer el equilibrio físico y mental.

Espacios para reuniones y eventos

Blau Hotels Las Caldas funciona también como un enclave versátil para reuniones, incentivos y celebraciones privadas, con distintos espacios capaces de acoger hasta 300 personas, amplias zonas exteriores de más de 10.000 m² y una infraestructura técnica moderna. Todo ello permite adaptarse con facilidad a diferentes formatos corporativos y sociales en un entorno natural especialmente inspirador.

Su cercanía al casco histórico de Oviedo, a enclaves culturales y a espacios naturales protegidos completa la experiencia, invitando a descubrir el patrimonio, la gastronomía y los paisajes de la región.

“Esta alianza supone un paso estratégico para reforzar la proyección internacional de nuestros hoteles en Asturias, manteniendo intactos nuestro modelo de gestión, nuestra filosofía y nuestra identidad local”, añade José Velasco, CEO de Blau Hotels. “A través de esta colaboración, ponemos en valor el carácter único de Las Caldas y accedemos a nuevas oportunidades gracias a la red de distribución global de Radisson Hotel Group y a su programa de fidelización. Formar parte de Radisson Individuals nos permite reforzar el atractivo internacional de estos establecimientos sin renunciar a aquello que nos hace diferentes.”