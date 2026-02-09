Un paseo por la Jerusalén de hace 2.000 años

El Camino de Peregrinación reabre y permite revivir la ruta sagrada hacia el Monte del Templo.

Caminar hoy por Jerusalén es, más que nunca, viajar en el tiempo. Por primera vez en dos mil años, visitantes de todo el mundo pueden recorrer el Camino de Peregrinación, la antigua vía que durante siglos condujo a millones de fieles desde el Estanque de Siloé hasta el sagrado Monte del Templo, siguiendo exactamente los mismos pasos que los peregrinos de la antigüedad.

La apertura oficial de este recorrido histórico tuvo lugar el 15 de septiembre de 2025 en la Ciudad de David, uno de los enclaves arqueológicos más fascinantes de Jerusalén. La inauguración reunió a autoridades locales e internacionales y marcó un hito cultural y turístico de primer nivel, considerado ya uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de Tierra Santa.

Lejos de ser un simple camino ceremonial, el Camino de Peregrinación fue una auténtica arteria urbana. Las excavaciones han revelado monedas, pesas de comerciantes y mesas de medición de piedra que hablan de una calle vibrante y llena de vida, comparable a un animado mercado al aire libre. A ambos lados del recorrido, tiendas y puestos acompañaban a los caminantes en su ascenso espiritual, convirtiendo la ruta en una experiencia tanto religiosa como social.

Uno de los hallazgos más sorprendentes se esconde bajo el pavimento original de piedra: un antiguo canal de agua que sirvió de refugio durante la Gran Revuelta Judía. En su interior se han encontrado lámparas de aceite, utensilios domésticos, cientos de monedas e incluso la espada de un soldado romano, piezas que permiten imaginar el dramático final de la Jerusalén del Segundo Templo.

Las investigaciones recientes también han cambiado la percepción sobre quiénes vivían en esta zona. Todo apunta a que se trataba de un distrito residencial de alto nivel, habitado por la élite de la ciudad. Además, nuevos estudios sugieren que el impulsor de esta gran obra pudo haber sido Poncio Pilato, el gobernador romano, y no el rey Herodes el Grande, como se creyó durante décadas.

Hoy, recorrer el Camino de Peregrinación es una experiencia única para el viajero: una invitación a caminar entre historia, fe y arqueología, descubriendo Jerusalén desde una perspectiva inédita y profundamente emocional.