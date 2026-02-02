Ámbito Cultural va de música: Nacho Vegas y El Fantasma de la Ópera

lunes 02 de febrero de 2026 , 08:30h

Porque aunque sea una semana corta para Ámbito es muy intensa para Cultural…

Y ES QUE el Miércoles 4 de febrero a las 19:30 h

ASÍ NACEN LAS CANCIONES, CON NACHO VEGAS

El invitado: el cantautor asturiano visita nuestro ciclo coincidiendo con la salida de nuevo disco "Vidas semipreciosas".

Sobre el encuentro: de la mano del crítico musical de El País y la Cadena Ser, Fernando Neira, el artista asturiano compartirá con el público su proceso creativo.

Sobre Nacho Vegas

Nacho Vegas es un cantautor español nacido en Gijón en 1974. Su carrera musical comenzó en la década de los 90 con las bandas Eliminator Jr. y Manta Ray, donde se destacó por su estilo único y su capacidad para fusionar el folk y el rock. En 2001, lanzó su primer álbum en solitario, Actos inexplicables, que fue aclamado por la crítica y marcó el inicio de una prolífica carrera en solitario. A lo largo de los años, ha lanzado numerosos álbumes, incluyendo Cajas de música difíciles de parar (2003), Desaparezca aquí (2005), El manifiesto desastre (2008), La zona sucia (2011), Resituación (2014), Violética (2018) y Mundos inmóviles derrumbándose (2022). Su música se caracteriza por letras profundas y emotivas, que abordan temas como el amor, la política y la vida cotidiana. Nacho Vegas ha colaborado con otros artistas destacados como Enrique Bunbury y Christina Rosenvinge, y ha dejado una huella indeleble en la música indie española.

Acaba de publicar Vidas semipreciosas, un álbum donde despliega su compromiso con la política y con los afectos.

Vente a la sala o sigue el evento en YouTube

Y EL Jueves 5 de febrero a las 19:30 h

PRESENTACIÓN LIBRO: ¨LOS MIL ROSTROS DEL FANTASMA DE LA ÓPERA"

«No soy ni ángel ni genio ni fantasma… Soy Erik».

Nunca pudo imaginar el escritor francés Gaston Leroux que el protagonista de su novela El fantasma de la Ópera, publicada en 1910, se convertiría quince años después en un monstruo clásico del terror, tras el estreno de la versión cinematográfica de Lon Chaney en 1925, cumbre del cine mudo. Y, mucho menos, que su genio desfigurado y asesino acabaría transformado, por obra y gracia del musical de Andrew Lloyd Webber en los años 80, en un gran éxito mundial.

El autor: Mario Hernández es director, guionista, dramaturgo y coordinador del "Sintonías Literarias", un programa de teatro radiofónico para Ámbito Cultural.

¿Y el libro?: un viaje por el mítico personaje en sus diferentes apariciones en el cine y la televisión, encontrando sus huellas en óperas rock, en la revolución china, en el mundo del cómic, la literatura, la radio… y por supuesto, en Los Simpson.

Vente a la sala o sigue el evento en YouTube

