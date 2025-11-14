Mag Lari desata su magia ‘Strafalari’ en Madrid

viernes 14 de noviembre de 2025 , 08:45h

El ilusionista catalán presenta su nuevo espectáculo en el Teatro Marquina, entre risas, humo y destellos de purpurina.

“Estuve en 2009 en el Teatro Lara y me apetecía volver otra vez a Madrid para completar el circuito de Barcelona a Madrid.

Vamos a presentar el espectáculo Strafalari que es un poco un juego de palabras con mi nombre y mi manera de trabajar.

Aunque ahora es pueda parecer serio y antipático, cuando estoy en el escenario me convierto en un personaje que es MAG LARI, que es un personaje un tanto estrafalario, muy echado para delante, con un humor ácido.

Mi manera de hacer magia o de conseguirla va desde el humor, la música que usamos, el diseño de luces, el vestuario es un tanto estrafalario.

La palabra estrafalario resume muy bien mi alma mágica” …

El Teatro Marquina de Madrid tuvo en la mañana una energía distinta: algo entre la expectación, el misterio y el brillo de una lentejuela.

El responsable, Mag Lari, que presentaba “Strafalari”, su espectáculo más personal, que llega a la capital a partir del 14 de noviembre.

Con su habitual elegancia y un punto de excentricidad muy medida, el ilusionista —Premio Nacional de Magia y alma creativa detrás del show de El Mago Pop— hizo cómplices a los representantes de los medios allí presentes, entre los que se encontraba INOUT VIAJES, con un pequeño anticipo, con una carta y una naranja, de lo que promete su función: una mezcla de humor refinado e irónico, grandes ilusiones y además promete un ritmo escénico que no da tregua.

“Todo en mí es Strafalari: el humor, los trajes, los trucos... hasta la forma de hacer el café por la mañana”.

El título, según expolica, “es un homenaje a lo diferente, a lo que se sale del molde y se atreve a brillar sin pedir permiso”.

El montaje, que ya ha recorrido más de 150 teatros en España y Francia, combina efectos visuales de gran formato con momentos más íntimos de conexión con el público. “No es solo magia, es un estado de ánimo”, asegura el ilusionista, fiel a su estilo entre el sarcasmo y la seducción teatral.

La escenografía —llena de guiños al cabaret clásico y la alta costura— promete ser tan protagonista como el propio artista. “No busco solo sorprender, quiero que la gente salga más feliz que cuando entró”, afirma Lari.

A sus más de 30 años de trayectoria y más de 3.500 funciones a sus espaldas, Mag Lari sigue haciendo de la magia un arte total: elegante, divertida y con alma pop.

Asegura que: “Cuando empecé no había magia en teatros y mi intención siempre fue hacer magia en teatros y así lo conseguimos en Barcelona, en el Tívoli, y eso para mí fue un orgullo porque no se había visto hacer magia en estos lugares, solo se veía en celebraciones, fiestas… y ahora por suerte, la idea de todos los magos profesionales en trabajar en teatros, de dónde no tenía que haber salido porque la magia se desvirtúa fuera de los teatros.”

Lari reconoce que a veces hay fallos como los puede haber en todos los espectáculos, pero eso no le preocupa, le importa más esa gente que no va a disfrutar de la magia, sino que va a buscar el truco: “Hay gente que piensa que lo pilla y eso me da mucha rabia. Estoy actuando en el escenario y veo a gente que le da con el codo a su pareja y señalan una parte del escenario como si estuviera hay el truco y no es así, es mentira, no descubren nada.” Entiende que haya personas que hagan eso porque para ellos es una pequeña humillación que les estén engañando, pero “Esos son malos espectadores, porque en un espectáculo de magia no hay que luchar contra el mago sino que hay que dejarse llevar por las ilusiones. En la puerta del teatro pone que soy mago y así que te voy a engañar, pero es un engaño bonito y lo suyo es dejarse llevar. Es igual que cuando vas a ver una película y no emocionarte si es de amor, o asustarte si es terror, o llorar si es dramática, porque si no es así a que vas a ver esa película… pues la magia es lo mismo, vive las ilusiones y no te pares en buscar el truco o la trampa” …

En el Marquina, promete convertir el escenario en una pasarela de ilusiones, humor y brillo para toda la familia.

“Si alguien sale sin sonreír, me devolveré el conejo al sombrero”.

Y no parece ser una frase hecha: la magia, con Lari, siempre tiene truco... pero también verdad.