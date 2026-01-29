Alfabétiko será la nueva agencia de comunicación de TAP Air Portugal en España

jueves 29 de enero de 2026 , 10:15h

La aerolínea TAP Air Portugal, compañía líder en el país luso y miembro de Star Alliance, ha seleccionado a Alfabétiko como su nueva agencia de comunicación y relaciones públicas en España. A partir de ahora, la agencia será la responsable de definir y ejecutar la estrategia de comunicación de la aerolínea en el mercado español, así como de gestionar su relación con los medios de comunicación.

Con esta incorporación a su red internacional de agencias de relaciones públicas, TAP Air Portugal refuerza su posicionamiento en un mercado estratégico como el español, apostando por una agencia con una sólida trayectoria en los sectores de la aviación, el turismo y el estilo de vida, y una amplia experiencia en la comunicación de marcas globales.

Alfabétiko es una agencia de comunicación y relaciones públicas de referencia, especializada en aviación, turismo, gastronomía y lifestyle. Con oficinas en Barcelona y Madrid, cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales expertos en comunicación estratégica, relaciones con medios, marketing y diseño. Fundada en Barcelona hace más de 20 años, forma parte de Travel Lifestyle Network, una red internacional de agencias especializadas en turismo y estilo de vida presente en más de 50 mercados a través de 25 agencias, con una cartera global de más de 500 clientes.

Actualmente, TAP Air Portugal opera una red de más de 90 destinos en Europa, América y África. Desde España, la aerolínea conecta de forma directa Lisboa —donde se ubica su principal hub— con hasta doce ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante, Mallorca, Menorca, Ibiza, Tenerife y Gran Canaria. Gracias a la cercanía geográfica entre España y Portugal, TAP se consolida, además, como una opción estratégica para los viajeros españoles que buscan conexiones de largo radio hacia América y África.

Eduard Moret, CEO y director general de Alfabétiko, ha afirmado: “Para nuestra compañía, ser la agencia de comunicación de una aerolínea del nivel de TAP Air Portugal es una enorme satisfacción. Afrontamos este nuevo reto con ilusión y responsabilidad, aportando nuestra experiencia en comunicación estratégica en el sector turístico y, en concreto, en la aviación comercial, avalada por más de dos décadas trabajando con aerolíneas nacionales e internacionales, destinos turísticos, cadenas hoteleras y marcas de estilo de vida”.

Por su parte, Paloma Utrera, Market Manager para España y Francia de TAP Air Portugal ha señalado: “Estamos convencidos de que Alfabétiko será un aliado de gran valor para la compañía. Su profundo conocimiento del sector de la aviación y su sólida experiencia en el mercado español contribuirán de forma decisiva a reforzar el posicionamiento de TAP Air Portugal y a consolidar nuestra presencia en los medios de comunicación”.