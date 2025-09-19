Primeras Jornadas Gastronómicas de la Ruta del Vino Somontano para profesionales y público

El eje central de las jornadas serán un túnel de vino con más de 60 referencias, y una mesa de aceites y quesos para descubrir las empresas de la Ruta.

La Ruta del Vino Somontano lanza las Jornadas Gastronómicas, una iniciativa que pretende dar a conocer los productos Km 0 de sus bodegas y empresas agroalimentarias. Estas jornadas tendrán lugar en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro el próximo domingo 28 de septiembre para el público general y sector HORECA, y el lunes 29 septiembre exclusivamente para el sector HORECA, en horario de 11h a 14h.

Las jornadas reúnen diversos ingredientes como un túnel del vino que contará con más de 60 referencias para catar de las bodegas de la Ruta del Vino Somontano. Además de una mesa de aceites y quesos con presencia de las empresas agroalimentarias de la Ruta del Vino; las 2 almazaras de Ecostean y Aceites Ferrer y los Quesos de Radiquero. Tras el túnel y la mesa de aceites y quesos, el visitante disfrutará de dos tapas acompañadas de un vino. El precio de la entrada es de 10€ y la recaudación íntegra irá destinada a financiar los proyectos de la protectora de animales El Arca de Santi.

Las entradas podrán adquirirse en la recepción del Gran Hotel Ciudad de Barbastro a partir del lunes 22 de septiembre o por Bizum a ONG al 04058, con el concepto “entrada túnel” y tu nombre y apellidos antes del viernes 26 de septiembre.

Esta iniciativa se encuentra dentro del proyecto nacional de enoturismo sostenible financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU-Plan de Recuperación– Ministerio de Industria y Turismo – Gobierno de España.