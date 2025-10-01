Celebradas las primeras Jornadas Gastronómicas de la Ruta del Vino Somontano

El Gran Hotel Ciudad de Barbastro ha acogido estas jornadas gastronómicas de la Ruta del Vino Somontano con las que tanto el sector como el público final se han mostrado muy satisfechos.

El eje central ha sido un túnel del vino que contaba con 65 referencias diferentes de vino. El visitante podía conocer vinos nuevos, comparar entre vinos de mismas variedades y descubrir nuevas bodegas. La experiencia continuaba con una degustación de aceites y de quesos y terminaba con un vino y dos tapas preparadas por el Gran Hotel con ingredientes Km 0.

La jornada del domingo reunió a público en general y profesionales, mientras que el lunes, estaba dedicada exclusivamente al sector HORECA. Restauración de la provincia, distribuidores de diferentes partes de Aragón, bodegas y restaurantes se daban cita para conocer novedades de las bodegas de la Ruta del Vino Somontano y probar referencias que no conocían. Además, las jornadas han servido como punto de encuentro de empresas, con un estupendo ambiente, en el que las diferentes empresas podían “ponerse cara” y encontrar un lugar de reunión.

La Ruta del Vino Somontano se muestra muy satisfecha del desarrollo de estas primeras jornadas, que cumplen un doble objetivo: crear cultura de vino en el territorio, de cara al público final; y en segundo lugar relación entre sectores y apoyo al crecimiento del conocimiento de marcas y referencias de nuestras bodegas y empresas agroalimentarias, de cara al público especializado.

Todas las bodegas adheridas a la Ruta del Vino Somontano han participado en las jornadas, además de las empresas agroalimentarias de la Ruta del Vino; las 2 almazaras de Ecostean y Aceites Ferrer y los Quesos de Radiquero.

Además el público en general que compraba su entrada, ha contribuido a financiar los proyectos de la protectora de animales El Arca de Santi, ya que la Ruta del Vino Somontano cedió la venta de entradas a la entidad.

Esta iniciativa se encuentra dentro del proyecto nacional de enoturismo sostenible financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU-Plan de Recuperación– Ministerio de Industria y Turismo – Gobierno de España.