Escocia está lista para deslumbrar en 2026

lunes 19 de enero de 2026 , 10:00h

Escocia está lista para brillar en 2026 con una cautivadora oferta de nuevas atracciones, eventos de talla mundial y experiencias conmovedoras.

Desde seguir los pasos de la última temporada de Outlander hasta presenciar la tan esperada inauguración de la Inverness Castle Experience, los visitantes descubrirán una Escocia más grande, audaz y cinematográfica que nunca.

La inauguración del magnífico Museo de Paisley elevará aún más el panorama cultural del país, celebrando un legado de diseño de renombre mundial en un nuevo y llamativo entorno.

En Lewis, el renovado Centro de Visitantes del Círculo de Piedras de Calanais sumergirá a los visitantes en una maravilla ancestral, mientras que Glasgow vibra con la energía de los Juegos de la Commonwealth y la nostálgica vitalidad de Barbie®: The Exhibition en la Galería de Arte de Kelvingrove.

Cada rincón del país ofrece una nueva forma de conectar con la historia, la imaginación y la comunidad.

Combinando el patrimonio con las tendencias contemporáneas, Escocia lo abarca todo, desde el turismo nocturno en el nuevo observatorio del cielo oscuro de Galloway hasta los deslumbrantes desfiles de moda en el V&A Dundee.

Tanto si buscan aventura como una escapada para la mente, los viajeros encontrarán experiencias que alimentan los sentidos y despiertan la inspiración.

Los nuevos iconos y atracciones de Escocia que serán noticia en 2026

Museo de Paisley, Paisley, finales de 2026

El Museo de Paisley, que conserva el extraordinario legado de la ciudad, reabrirá sus puertas en 2026 como una atracción turística de primer orden en el corazón de la ciudad. Con más de 350.000 objetos, entre los que se incluyen una colección sin igual de 1.200 chales de Paisley, cerámicas de estudio e instrumentos astronómicos, el museo celebra el rico patrimonio de la ciudad. Como parte de su transformación, el museo compartirá las historias de Paisley que cambiaron el mundo con nuevos públicos, revitalizará la calle principal y se convertirá en un vibrante centro comunitario para el aprendizaje, la creatividad y la conexión. ¡Estad atentos a las noticias aún más emocionantes del museo que se revelarán en los próximos meses!

Para aquellos que deseen descubrir el encanto de Paisley, merece la pena echar un vistazo a Paisley Tours, que abrió sus puertas hace cinco meses y lleva a los visitantes a un viaje por las calles históricas de la ciudad, revelando su impresionante arquitectura, su legendaria tradición en la fabricación de chales y sus joyas culturales ocultas.

La Inverness Castle Experience, Inverness, próximamente

La Inverness Castle Experience transformará el emblemático castillo de la ciudad en un destino cultural de visita obligada. El castillo, que en su día albergó tribunales y una prisión, y sus jardines de la explanada se están reinventando a través de los ricos paisajes, el patrimonio, la cultura y la gente de las Highlands. Los visitantes seguirán las voces del seanchaidh (narrador) a través de la experiencia de la Torre Sur, descubriendo historias en cada sala. La entrada también incluye el acceso a las exposiciones contemporáneas de la Torre Norte: las salas del Cèilidh y la Galería de la Torre Norte.

Centro de Visitantes del Círculo de Piedras de Calanais, Isla de Lewis, primavera de 2026

El Círculo de Piedras de Calanais es un famoso monumento neolítico conocido por evocar una sensación poderosa y misteriosa en los visitantes. Aunque su propósito original sigue siendo en gran parte un misterio, las personas que lo visitan describen una serie de efectos personales y espirituales. Ahora, comienza un nuevo e importante capítulo para el propio yacimiento.

El Centro de Visitantes de Calanais, en la isla de Lewis, está experimentando una impresionante transformación y reabrirá sus puertas en la primavera de 2026. Esta remodelación, con un coste de 10,1 millones de libras esterlinas, creará un centro de vanguardia que dará vida como nunca antes a las emblemáticas piedras erguidas de Calanais y su espectacular paisaje. Los visitantes podrán disfrutar de exposiciones mejoradas, una acogedora cafetería, una animada tienda y una accesibilidad mejorada, todo ello diseñado para celebrar el patrimonio y la cultura locales de una forma nueva e inspiradora.

Real Jardín Botánico de Edimburgo Palm House, Edimburgo, 2026

Tras cuatro años de cuidadosa conservación, el Real Jardín Botánico de Edimburgo inicia una nueva y emocionante etapa con la reapertura de sus históricas Palm Houses. Ahora transformadas en un espacio templado similar a una catedral, los invernaderos del siglo XIX, cuidadosamente restaurados, volverán a acoger cerca de 600 plantas extraordinarias, desde delicadas begonias hasta imponentes palmeras y exuberantes helechos, todas ellas cultivadas y cuidadas minuciosamente durante la restauración. Esta esperada remodelación mejora significativamente la experiencia, convirtiéndola en una visita obligada tanto para los visitantes como para los lugareños deseosos de explorar la nueva oferta del jardín. Los visitantes se embarcarán en un viaje fascinante, descubriendo las historias que se esconden detrás de cada ejemplar, disfrutando de impresionantes proyecciones audiovisuales y explorando la colección a través de visitas guiadas multimedia.

Escocia en 2026 promete ser un año en el que cada momento quedará grabado en el alma.