Asia lidera la demanda global de viajes en 2026

lunes 02 de febrero de 2026 , 10:30h

La demanda turística internacional crecerá ligeramente en la primera mitad del 2026, con los destinos asiáticos liderando la intención de viaje mundial, como apunta el más reciente análisis de Mabrian.

Además de considerar la capacidad aérea internacional, el análisis de Mabrian estudia el comportamiento global de las búsquedas de vuelos a los 50 principales aeropuertos en cada región del mundo, centrándose exclusivamente en la demanda internacional. El estudio, que cubre el 86,7% de la demanda global de viajes, pone el foco en la cuota de mercado que tiene cada región del mundo sobre el total de las búsquedas de vuelos que se realizan a nivel mundial. Esta metodología permite comparar la evolución de las diferentes regiones de manera estandarizada.

Gracias al incremento global de la capacidad aérea internacional del +5,9% durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo período del año pasado, la demanda inspiracional de los mercados internacionales registra un suave aumento interanual, aunque los patrones de crecimiento en la intención de viaje varían significativamente entre regiones, como indican los datos de Mabrian.

Al igual que en 2025, los datos de Asia confirman su papel como el motor de la demanda inspiracional a nivel mundial, gracias tanto a sus destinos establecidos como emergentes. Este continente lidera el crecimiento de la intención de viaje global: de hecho, Asia Oriental y el Sudeste Asiático representan el 31.7% de la cuota de mercado de la demanda turística internacional a nivel mundial. Asia Oriental, donde se encuentran destinos como Japón, Corea del Sur y China, representa el 16.3% de la demanda inspiracional mundial en el primer semestre de 2026, con Japón como el principal impulsor. Japón mantiene un crecimiento interanual robusto, con una demanda que se expande cada vez más más allá de sus destinos tradicionales, a ciudades como Fukuoka y Sapporo.

El Sudeste Asiático representa el 15.4% de la demanda inspiracional global, con Vietnam a la cabeza, un destino que sigue mostrando una fuerte trayectoria ascendente en intención de viaje, consolidando su posición como un destino incluido en la lista de deseos de muchos viajeros internacionales, junto con Indonesia, Filipinas y Camboya.

Tres destinos árabes del Golfo entre los diez que ganan más cuota de mercado a inicios de 2026

Asia Occidental fortalece su posición relativa en el mercado turístico global en los seis primeros meses de 2026, ganando cuota de demanda entre los viajeros internacionales: captura el 8.9% del total de la intención de viaje internacional durante el primer semestre de este año, superando las cifras del mismo período en 2025. Cabe destacar que los países árabes del Golfo incrementan la capacidad aérea internacional en un +3.6% en los próximos 6 meses, en comparación con el mismo período del año pasado.

Esta región es la que muestra la tendencia de crecimiento de cuota de mercado relativa más fuerte, con Jeddah y Riad (Arabia Saudita), así como Doha (Qatar), entre los 10 principales destinos que crecen en intención de viaje a nivel mundial, junto con Yakarta (Indonesia), Hanói (Vietnam), Ho Chi Min (Vietnam), Seúl (Corea del Sur), Moscú (Federación Rusa), Manila (Filipinas) y Tokio (Japón).

Regiones donde se encuentran algunos de los destinos más visitados del mundo, como Sur de Europa y América del Norte, bajan levemente su cuota de mercado internacional en los primeros seis meses de 2026; una tendencia similar que se repite en otras regiones como Sur de Asia y Norte de Europa.

Caribe: Efectos de la inestabilidad regional en la demanda turística

A pesar de que la previsión para América Latina es positiva y estable, los efectos de las tensiones que afectan al Caribe desde principios de enero se deben monitorizar en el corto y medio plazo porque los datos indican que, en el primer trimestre del año, «la intención de viaje internacional hacia esta zona se debilita, siendo los más afectados los mercados estadounidense y europeo”, según el portavoz de Mabrian Carlos Cendra, Director de Marketing y Comunicaciones de Mabrian. El Índice de Cuota de Búsquedas para los vuelos al Caribe consultados en la primera quincena de enero de 2026, para viajar hasta marzo de 2026, indican un ligero descenso de la cuota de mercado global para el Caribe entre febrero y marzo de este año.

La contracción es más pronunciada entre los viajeros estadounidenses, donde el Caribe pierde cuota de mercado respecto a la demanda turística global: cae del 9,1% al 7,6% interanual, registrando el descenso más fuerte en enero y mostrando signos inestables de recuperación en los meses siguientes. Este debilitamiento se debe principalmente a una disminución de la intención de viaje hacia el Caribe mexicano, República Dominicana, Jamaica, Aruba y el Caribe colombiano. De manera similar, los mercados europeos muestran un declive moderado en la intención de viaje al Caribe en febrero, y una recuperación parcial en marzo, aunque la cuota de mercado se mantiene por debajo de los niveles del mismo trimestre del año pasado.

«La resiliencia de los destinos caribeños será clave para recuperar rápidamente la confianza de los mercados, especialmente si las condiciones en la zona se estabilizan a corto plazo. Para ello es clave que los destinos monitoricen la percepción que los mercados tienen de su destino y adapten su estrategia en consecuencia”, señala el experto de Mabrian.

En cambio, y a pesar de las recientes protestas y disturbios que han tenido lugar en Irán, la intención de viaje global hacia Asia Occidental y los países árabes del Golfo se mantiene estable en el primer trimestre de 2026. Tras una ligera caída en la cuota de mercado en febrero, repunta la intención de viaje en marzo, incluso superando, ligeramente, los niveles del año pasado.