Se inaugura la exposición Ecos de Taiwán en Murcia

viernes 26 de septiembre de 2025 , 07:57h

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España en colaboración con la plataforma PROYECTOR presentan la exposición 臺灣回聲 Ecos de Taiwán, que tendrá lugar del 3 de octubre al 14 de noviembre en el Cuartel de Artillería de Murcia (Pabellón 1, C/Cartagena s/n 30002 Murcia) con entrada libre.

Esta muestra reúne el trabajo de ocho artistas taiwaneses contemporáneos que, mediante el uso de medios digitales, ofrecen una mirada crítica y sensorial sobre la identidad y la memoria del territorio taiwanés. La exposición se presenta como una plataforma de intercambio cultural entre Taiwán y España, fomentando el diálogo artístico internacional.

Comisariado por la plataforma de Imagen y Movimiento PROYECTOR a cargo de Mario Gutierrez Cru y Rebeca Urizar, la exposición presenta un recorrido que combina instalaciones multipantalla, formatos analógicos y proyecciones simultáneas, adaptadas específicamente al espacio expositivo.

La inauguración tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 2025 a las 17:00 horas con la performance “Towards a Sweet Future” de la artista Rain Wu que dinamizará el espacio a través de su proyecto culinario experimental.

Voces que atraviesan el tiempo: Ecos de Taiwán llega a Murcia.

Desde los comienzos del cine, ya las primeras vanguardias experimentaron con recursos de imagen que después se consolidaron como elementos constitutivos del lenguaje cinematográfico. Los formatos de exhibición en sala permiten el juego con varias proyecciones simultáneas o multipantallas, instalaciones y formatos analógicos, adaptando las piezas específicamente al espacio, en este caso el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería de Murcia. Con estos elementos, se investigan nuevos formatos y medios para reformular conceptualmente sus montajes proponer nuevas creaciones o generar una relación entre la imagen y el cuerpo del espectador, que se integra físicamente en las obras.

Las obras seleccionas en la exposición realizan un recorrido por un imaginario colectivo contemporáneo, cultural y crítico, en un espacio-tiempo que vuela entre el pasado, el presente y el futuro.

Ocho artistas taiwaneses, una historia compartida.

La exposición incluye obras de los artistas: Yuan Goang-Ming, Joyce Ho, Charwei Tsai, Yu Ting Tsai, Chun Tzu Chang, Kuang – Yu Tsui, Yi Ting Tsai, Rain Wu.

En la exposición, se muestra la atmosfera de la primera ocupación del Parlamento de Taiwán llevada a cabo por estudiantes interpretada por la obra The 561st hour of occupation (2014) del artista Yuan Goang – Ming; la artista Joyce Ho destapa su propia intimidad explorando las rutinas diarias a través de Vera X Diary (2024); seguida de Chun Tzu Chang que retrata la identidad taiwanesa tomando como punto de partida el conocido Milagro de Taiwán en The grandmother, the uncle and the dog (2021), donde estos personajes se convierten en símbolos de una sociedad que los ha dejado atrás por el afán de libertad y prosperidad; Charwei Tsai reflexiona en Circle II (2011) la transitoriedad de la existencia humana, haciendo eco de la naturaleza cíclica de la vida y el universo a través del concepto del ensō que encarna la impermanencia, el vacío y la plenitud del momento presente; Kuang-Yu Tsui nos invita a viajar por diferentes localidades afectadas por un fenómeno meteorológico único con The Wind from Taipei (2020); un coche en movimiento avanza raudo en una búsqueda incesante de un destino inalcanzable con tres obras de la serie Somewhere in time de Yi Ting Tsai: Somewhere in Time: Sunward (2018), Somewhere in Time: Wandering (2025), Somewhere in Time: Infinite (2025); Yu Ting Tsai narra una carta escrita, en Paradox (2023) conversaciones del pasado se intercalan con la reconstrucción de la figura de una persona allegada; y Rain Wu reflexiona en su obra As Above, So Below (2020) sobre cómo la comida nos permite descubrir una nueva perspectiva de nuestro mundo.

La muestra se complementa con una colaboración local del artista murciano Dómix Garrido, quién rendirá homenaje al reconocido performer taiwanés Tehching Hsieh a través de una acción artística diaria durante la duración de la muestra.

Ecos compartidos Taiwán dialoga en Murcia

La exposición, en un diálogo directo con la escena cultural murciana, se acompaña de una vista mediada por agentes culturales locales que nos pondrán en relación la muestra con la creación audiovisual actual en Murcia. Más información próximamente en proyector.info y las redes sociales de PROYECTOR y la División Cultural de Taiwán en España.

Una apuesta internacional por el arte taiwanés

La exposición forma parte de las iniciativas culturales internacionales impulsadas por el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, reafirmando el compromiso institucional con la promoción del arte contemporáneo taiwanés en Europa.

Programa

Fecha: del 3 de octubre al 14 de noviembre de 2025

Lugar: Cuartel de Artillería de Murcia (Pabellón 1, C/Cartagena s/n 30002 Murcia)

Entrada libre