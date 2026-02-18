Polonia y Austria albergan a tres de cada cuatro hispanohablantes en Europa central

miércoles 18 de febrero de 2026 , 08:30h

La distribución de la población hispanohablante en Europa central es «asimétrica», ya que casi un 73 % de los hablantes de español en esta región reside en Polonia (315.085) y Austria (257.605), según los datos del séptimo volumen de la colección «El español en Europa», titulado Demolingïstica del español en Europa Central.

Este trabajo, que ha sido presentado en el Instituto Cervantes, se ha dedicado en esta ocasión a Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa. La publicación ofrece un estudio sobre la presencia, el uso y el estudio del español en estos países. La colección «El español en Europa» está impulsada por el Instituto Cervantes en colaboración con la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad de Zúrich (Suiza).

El acto ha sido introducido por Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, y ha contado con un coloquio moderado por Héctor Álvarez Mella, jefe de departamento del Observatorio Global del Español y codirector de la publicación. En él, han participado Óscar Loureda Lamas y Pilar Valero Fernández, ambos de la Universidad de Heidelberg, y Andrzej Zieliński, de la Universidad de Szczecin, autores de la obra.

El informe aborda la situación del español en cinco países agrupados por su ubicación geográfica común, si bien destaca que también existen «diversos vínculos supranacionales como históricos», como la pertenencia de la mayor parte de los territorios al Imperio austrohúngaro hasta la I Guerra Mundial.

En esta zona, el número de usuarios potenciales del español asciende a 909.333 personas, el 1,25 % de la población de los cinco países considerados. El país con un mayor porcentaje de población hispanohablante es Austria, donde más del 3 % de sus habitantes puede comunicarse en español.



En Eslovaquia y Polonia, el porcentaje de población hispanohablante supera por poco el 1 % de la población del país, mientras que en Hungría y la República Checa las personas con capacidad para comunicarse en español no alcanzan el 1 % del total de residentes.



La emigración a países hispanohablantes

El informe también aborda la situación de la emigración de Europa central en países hispanohablantes. En este sentido, ni España pese a su mayor proximidad geográfica, ni los demás países iberoamericanos son un destino prioritario de estos países. De hecho, la población de nacionalidad centroeuropea que reside en los países hispanohablantes asciende a 120.887 personas.

En cuanto a la enseñanza de esta lengua en la región, la cifra actual de aprendices de español es superior a 274.000 personas. Su distribución territorial es «muy asimétrica», ya que el 53 % se halla en Polonia, otro 23 % se en encuentra en Austria y el 24 % restante estudia español en Eslovaquia, la República Checa y Hungría.

Un papel minoritario en la enseñanza

Según este estudio, ocho de cada diez alumnos de español como lengua extranjera se encuentran en la enseñanza secundaria, si bien este idioma tiene un papel «aún minoritario» en relación con el número de matriculaciones de otras lenguas como el inglés o el alemán.

Así, a pesar de que la enseñanza del español ha aumentado en Europa central, sus matrículas únicamente suponen, en el caso de la educación primaria, el 0,3 % de las lenguas extranjeras en la región y, en el caso de la educación secundaria, el 2,6 %. El 76 % de los alumnos de español en edad escolar se encuentra en Polonia y Austria.

«En la región, los sistemas educativos preuniversitarios no favorecen que los aprendices alcancen los niveles avanzados de dominio del español porque esta lengua se adquiere, fundamentalmente, a partir de los catorce años», explica el informe. Según los datos contenidos en el documento, más de 25.600 alumnos estudian español en las universidades del centro de Europa (con 5.500 de ellos en estudios hispánicos).

En cualquier caso, el número de aprendices de español es creciente y la demanda y la oferta en el sistema educativo centroeuropeo «no están en consonancia». «Se requiere una acción política, cultural y educativa bien planificada para dar respuesta a las nuevas dinámicas detectadas», concluye el informe.