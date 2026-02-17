Viaje al corazón salvaje de Cumbres Borrascosas

martes 17 de febrero de 2026 , 09:30h

Con su llegada a los cines el 13 de febrero de 2026, la esperada película de Emerald Fennell, «Cumbres borrascosas», se convierte en uno de los pilares de la campaña global de VisitBritain «Starring Great Britain», que pone el foco en Yorkshire y transforma los lugares reales que inspiraron a Emily Brontë en un destino imprescindible para el público cinéfilo.

De Warner Bros. Pictures y la directora ganadora del Oscar Emerald Fennell, llega una reinterpretación audaz y original de la historia de Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi). Su apasionada historia cobra vida en los páramos de Gran Bretaña, en una épica narración de deseo y locura.

«Cumbres borrascosas», la película de Emerald Fennell, no es solo una producción cinematográfica, sino un profundo homenaje a los paisajes salvajes del norte de Inglaterra.

En esta historia se va a descubrir los lugares clave de Yorkshire que sirvieron de escenario para el rodaje: lugares donde la vida de las hermanas Brontë se entrelaza con una nueva visión cinematográfica que se inspira libremente en Cumbres borrascosas, reinterpretando el mito de una manera contemporánea y visceral. La propuesta es un itinerario de tres días para sumergirse totalmente en estas atmósferas.

Día 1. Los valles del cine y el descanso de las estrellas

La aventura comienza dirigiéndose hacia el norte, en el corazón del Parque Nacional de Yorkshire Dales. Estos espectaculares valles, con sus horizontes infinitos solo interrumpidos por muros de piedra seca, son los verdaderos coprotagonistas de la narración, capturados por la magistral fotografía de Linus Sandgren. Al adentrarse en los territorios salvajes cerca de Richmond, la realidad se funde con la gran pantalla y el silencio de los páramos se vuelve casi tangible. En Booze Moor podrás reconocer los decorados del páramo cerca de Thrushcross Grange y los senderos de la procesión en la cresta, donde el viento parece susurrar aún los diálogos de la película. Entre los restos de la antigua fundición Old Gang Smelting Mill se puee encontrars el lugar elegido para la evocadora puerta de Cumbres borrascosas, un paso entre dos mundos que se recorta contra el cielo plomizo. El camino continúa hacia la imponente formación rocosa de Healaugh Crag, que acogió el rodaje de la «roca de la espera», y el pequeño refugio de piedra de Lady Mary Bothy, donde se podrá revivir la atmósfera de las escenas rodadas en el dormitorio situado encima del pub. Por último, en las vastas extensiones de Seal Houses Moor, se puede sentir el ritmo de los galopes más intensos inmortalizados por la cámara, mientras el brezo se dobla bajo la carrera impetuosa de los protagonistas.

Después de esta inmersión en los decorados, espera una parada regeneradora en Black Bull de Reeth o entre las vigas de roble del The Punch Bowl Inn en Low Row, donde es fácil imaginar a un Heathcliff pensativo frente a la chimenea. Para pasar la noche, se puede elegir dormir donde descansaron las estrellas: el Simonstone Hall Hotel en Hawes no solo es una mansión histórica, sino que fue el refugio secreto del reparto. Aquí se puede «desconectar» del mundo moderno, paseando por el jardín en compañía de los pavos reales residentes o refugiándose entre camas con dosel y bañeras con patas, compartiendo las mismas vistas de Upper Wensleydale que acompañaron a Margot Robbie y Jacob Elordi. Si buscas la elegancia eduardiana, el Stone House Hotel da la bienvenida en una biblioteca revestida de roble de 1908, un lugar impregnado de una calidez aristocrática donde el tiempo parece haberse detenido frente al crepitar del fuego. Para una experiencia indómita, The Green Dragon at Hardraw ofrece la auténtica esencia de una posada del siglo XIII: situada a los pies de la majestuosa cascada Hardraw Force, es el arquetipo del refugio en el páramo donde buscar cobijo de la tormenta.

Día 2. Haworth: el vapor de la historia y el aliento de la landa

El segundo día lleva a las raíces profundas del genio literario. La parada imprescindible es Thornton, donde el Brontë Birthplace da la bienvenida con su nueva imagen: visitar la casa natal de las hermanas significa volver a la fuente de la inspiración, donde el talento de Emily, Charlotte y Anne dio sus primeros pasos. Continuando hacia Haworth, hay que dejarse seducir por el encanto nostálgico de Keighley & Worth Valley Railway.

Subiendo por las empinadas calles empedradas del pueblo, entre tiendas de antigüedades y pequeños cafés, se llega al Brontë Parsonage Museum. Aquí es donde la escenógrafa Suzie Davies se inspiró para reconstruir los interiores de la película, tratando de capturar la esencia de ese mundo doméstico tan íntimo y a la vez tan vasto. Después de pasar por las curiosidades esotéricas del Cabinet of Curiosities y de almorzar en el pintoresco Old Post Office, se emprende el camino hacia los Yorkshire Moors . Aquí el paisaje se vuelve salvaje y el sendero lleva a Top Withens, la espeluznante ruina arquetípica de la mansión de Heathcliff, y a las cercanas Brontë Waterfalls, donde el agua corre impetuosa entre las rocas oscuras.

Para poner la guinda a este día, espera la experiencia más exclusiva del viaje: alojarte en la habitación de Cathy en Thrushcross Grange, en la histórica Holdsworth House en Halifax. Esta habitación, disponible por tiempo limitado en Airbnb a partir del 20 de febrero de 2026, ha sido diseñada para reflejar la estética opulenta y sensorial de la película.

Día 3. Grandes mansiones y secretos del páramo

El último capítulo del viaje está dedicado al alma gótica más profunda, la que habita silenciosamente entre los muros de las grandes mansiones de Yorkshire: Oakwell Hall y East Riddlesden Hall. El día comienza en Oakwell Hall en Birstall: esta mansión isabelina, que Charlotte Brontë eligió como inspiración para la mansión de Shirley, parece hoy haber sido preservada por el tiempo precisamente para contar las atmósferas de la nueva película.

Entre la visita a estas dos imponentes mansiones, déjese guiar por sus sentidos para descubrir las dos almas gastronómicas de la región: The Old White Bear en Cross Hills, un edificio del siglo XVIII donde la bienvenida huele a leña quemada, o la cocina de autor de The Box Tree en Ilkley.

El camino hacia el destino final le lleva a los sombríos pasillos de East Riddlesden Hall, una joya del National Trust que parece guardar los últimos y impenetrables secretos del páramo. Aquí, la piedra gris y los jardines rodeados de muros evocan una melancolía poética: al explorar sus habitaciones de techos bajos y suelos irregulares que crujen bajo los pies, percibirás esa inquietud romántica que es el corazón palpitante de «Cumbres borrascosas».

Por último, se puede disfrutar de un final regenerador en el spa del Hollins Hall Hotel & Spa en Bradford: el refugio ideal donde el cuerpo y la mente pueden finalmente descansar.

«Cumbres borrascosas» en los cines a partir del 13 de febrero. De Emerald Fennell. Con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.

Sinopsis: Una audaz y original reinterpretación de una de las mayores historias de amor de todos los tiempos, «Cumbres borrascosas», de Emerald Fennell, está protagonizada por Margot Robbie en el papel de Cathy y Jacob Elordi en el de Heathcliff. Su pasión prohibida se transforma de sentimiento romántico a obsesión abrumadora, en una épica historia de deseo, amor y locura.